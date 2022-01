Passasjer etter flytrøbbel: – Folk fikk panikk og begynte å spy

Kraftig vind førte til at flere fly slet med å lande på Bergen Lufthavn lørdag kveld. Passasjerene som var om bord i et fly fra Gran Canaria forteller om en skummel opplevelse.

Lørdag kveld slet flere fly med å lande på Bergen Lufthavn, som følge av kraftig vind i opptil orkan styrke. Et Norwegian-fly fra Gran Canaria ble omdirigert til Oslo, etter tre landingsforsøk i Bergen.

Passasjerene om bord bruker ord som ekkelt, skummelt og forferdelig for å beskrive opplevelsen.

– Det var veldig ekkelt, og de sa på høyttaleren at de kom til å være litt turbulens og sånt, sier Richard Haugenes, som var om bord i flyet.

– Hadde ikke trengt å sagt det

Han mener at det var nok med to landingsforsøk, og at det var unødvendig av piloten å prøve en tredje gang.

– Første gang var det greit, men andre gangen derimot var det faktisk helt forferdelig. Du var såpass nærme bakken at du kunne se den. Folk fikk panikk og begynte å spy.

FORSINKELSER: Flere fly er forsinket på Bergen Lufthavn. Foto: Sorosh Sadat TV 2

– Det var veldig mye som skjedde på en gang. Jeg er glad vi valgte å fly til Oslo etter tredje forsøk.

Richard Ørbekk-Vee sier han var litt lettet over at de flydde videre til Oslo og ikke prøvde mer.

– Du blir litt engstelig. Det var særlig det med orkan i kastene. Piloten hadde ikke trengt å sagt det.

KONTROLL: Sigurd Blakkestad tror pilotene hadde kontroll. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Sigurd Blakkestad hadde ikke fått med seg været som var meldt, og trodde flyturen skulle gå greit.

– Det virket som de hadde kontroll, og jeg regner med at de ikke hadde prøvd å lande hvis det ikke var forsvarlig.

Han sier at et annet fly hadde fått til å lande rett før de prøvde, og at det dessverre ikke gikk for dem.

– Jeg var livredd

Thomas Svendsrud og Amalie Haugsbø var også om bord i flyet. De forteller at det var skremmende og mye turbulens.

– Mange var bekymret og ganske redde. Vi forsøkte flere ganger å lande, men det gikk så klart ikke. Det var mye opp og ned. Vi kunne se rullebanen så var det rett opp igjen, sier Haugsbø.

– Personlig var jeg livredd, sier Svendsrud.

LIVREDD: Thomas Svendsrud sier til TV 2 at han var livredd da flyet prøvde å lande på Flesland lørdag kveld. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Haugenes sier at han satt der i sin egen boble, og tenkte at flyet sikkert snart traff bakken.

– Det er ikke ofte jeg er redd når jeg flyr, for jeg liker å fly, men der var jeg faktisk redd.

Sov i frokostbuffeen

Om bord på flyet forteller flere av passasjerene at de ble tatt godt vare på av kabinpersonellet.

– Hun ene begynte å gå i kabinen for å sjekke om alle hadde det bra. Jeg fikk litt panikk på hennes vegne. Jeg synes de håndterte det bra. Det skal de være glad for, og jeg er glad for at de gjorde jobben sin bra, sier Haugenes.

Da flyet landet i Oslo fikk passasjerene beskjed om å ta taxi til Scandic Lillestrøm, hvor det dannet seg lange køer.

– Jeg stod til klokken seks om morgenen for å få hotellrom. Det var nesten ikke vits for jeg fikk bare sove i halvannen time, og det var folk som sov i køen.

Hedda Larine Norbakk og Marthine Tønnessen Stusvig sov i frokostbuffeen på Scandic Lillestrøm. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Hedda Larine Norbakk og Marthine Tønnessen Stusvig valgte å ikke sjekke inn på et hotellrom, på grunn av de lange køene.

– Det var lang kø i resepsjonen, så da sov vi i frokostbuffeen i to timer før vi måtte dra. Vi sov i noen stoler og våknet da folk skulle komme for å spise frokost.

Jentene forteller at de er slitne og glade for å være tilbake i Bergen.

PROBLEMER: Ifølge nettstedet flightradar24, ser det ut til at flere fly sliter med å innta landing natt til søndag. Avbildet er et fly som reiste fra Gran Canaria lørdag kveld Foto: Flightradar24

De fleste flyene kom seg ned

Lufthavnen stenger dersom det er forhold på bakken som tilsier at det ikke er trygt å lande, forteller kommunikasjonsrådgiver Anna Langhammer i Avinor.

– Det er pilotene som vurderer landingsforholdene i forhold til vindretning, styrke, tålegrense for fly, og så videre. Ulike fly kan lande i ulike værforhold.

Hun påpeker at det i går var det mye variasjon i vinden og mye kastevind.

– De aller fleste flyene kom seg greit ned, men de to siste valgte å avbryte grunnet lokale forhold på det tidspunktet. Grunnen til at de avbryter er nettopp for å unngå farlige situasjoner.

Avinor har brukt de siste 48 timene før uværet til å gjøre alle nødvendig forebyggende tiltak.

– Setter alltid sikkerheten først

Det var totalt seks fly som måtte omdirigeres til Oslo i går kveld, opplyser kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian til TV 2.

– Dette var på grunn av værforholdene og gjaldt flyplassene i Haugesund, Stavanger, Ålesund og Bergen.

Hun sier at Norwegian har forståelse for at dette var ubehagelig for passasjerene, men det er viktig for oss å si at selv ved slike forhold setter vi alltid sikkerheten først.

– Både piloter og kabinpersonale er godt trent for å håndtere slike situasjoner, og når været var såpass dårlig som det var i går kveld, så vurderte kapteinen at det beste var å lande på Gardermoen i stedet.

Alle berørte passasjerer blir ivaretatt sier Glorvigen.

– Vi har satt opp ekstra flyvninger for å sørge for at alle kommer hjem i løpet av dagen.