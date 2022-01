Fotballryktene: – Liverpools stjernekjøp bekreftes søndag

Luis Díaz er så godt som klar for Liverpool, mens en svenske er på vei til Tottenham. Her er søndagens fotballrykter!

Sky Sports skriver at Tottenham er i forhandlinger med Juventus om å hente duoen Dejan Kulisevski og Rodrigo Bentancur. Den førstnevnte svensken vil da signere en låneavtale med opsjon på kjøp, mens Spurs skal ha bydd 300 millioner kroner for en permanent overgang for uruguayanske Bentancur.

ESPN skriver også at Spurs også ute etter Brightons midtbanespiller Yves Bissouma.

Fabrizio Romano har delt et bilde av Porto-ving Luis Diaz i Liverpool-tøy på sin Twitter-profil. Det er ventet at colombianeren presenteres som Liverpool-spiller søndag, skriver flere medier.

Here’s new Liverpool signing Luís Diaz after completing first part of medical in Argentina, ready to pen his contract until June 2027. 🔴🇨🇴 #LFC



Agreement reached between clubs for €40m guaranteed fee upfront plus €20m add ons. Paperworks to be completed soon.



Here-we-go 🤝 pic.twitter.com/kzMnvhUmdi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022

Sky Sports skriver også at Newcastle har fått et bud på 120 millioner kroner avslått på forsvarsspiller Dan Burn. Brighton skal ønske seg nærmere 150 millioner kroner for den høye høyreacken.

Ifølge The Sun har West Ham lagt inn et bud på omkring 600 millioner kroner for Leeds-spiller Kalvin Phillips. The Hammers skal også ha fått et bud på lagkameraten Raphinha avslått av Yorkshire-klubben, ifølge 90 Min.

Daily Mail skriver at alt er klart for at Wout Weghorst blir ny Burleny-spiss. Den høyreiste nederlenderen erstatter dermed Chris Wood, som gikk til Newcastle tidligere i overgangsvinduet.