Isolert uten internett etter steinras: – Hentet DVD-spilleren fra loftet

Totalt 18 personer sitter fremdeles isolert i Forsand i Sandnes kommune etter steinraset lørdag. Mens geologer vurderer faren for nye ras, har Ola Botnehagen (35) og familien funnet frem den gamle DVD-spilleren.

– Vi har masse mat i fryseren og har vært heldige. Det verste er egentlig at både TV og internett har gått, så vi har hentet den gamle DVD-spilleren fra loftet, sier Botnehagen til TV 2 etter et snaut døgn i isolasjon.

Da det 100 meter lange og 50-60 meter brede steinraset gikk i Forsand lørdag ettermiddag, ble syv husstander isolert fra omverdenen.

Fungerende beredskapssjef Guro Løvli i Sandnes kommune opplyser at geologer søndag er på plass for å vurdere om man kan gå inn i skredet og begynne arbeidet med å rydde opp, eller om det er fare for nye skred.

– For dem som bor der og er isolert, jobber vi med en løsning for båt og bil. Veien vil forbli stengt en stund, sier Løvli til TV 2.

Klokken 14 søndag vil kriseledelsen i kommunen møtes for å diskutere situasjonen. Botneshagen tar imidlertid situasjonen med ro.

– Vi ser ikke så mørkt på det. Vi har det veldig bra etter forholdene, sier han.