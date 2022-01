Kirkespir holder på å falle ned i Bergen

Flere er evakuert etter at et kirkespir holder på å falle av Laksevåg kirke.

Spiret på taket av Laksevåg kirke i Bergen holder på å falle ned, melder 110-sentralen på Twitter.

Brannvesenet sender en brannbil og en lift for kontroll.

– Mannskapene bekrefter at kirkespiret henger på halv åtte. De bruker lift og løsner det, slik at spiret ikke faller i hodet på folk som skal til kirka, sier Jan Ove Haga, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Utrykningsleder Glenn Lauvik i brannvesenet forteller til TV 2 at det var en nabo som meldte inn om hendelsen. Han hadde fulgt med på spiret gjennom natten, og da det knakk rykket brannvesenet ut.

– Det var folk i kirka og de ble evakuert fra bygningen.

Det er usikkert hvor mange som ble evakuert, men TV 2s reporter på stedet sier det kan være snakk om 15 til 20 personer.

Utrykningslederen sier han ikke er redd for at spiret kan falle ned på folk, men at de er usikre på vekta til spiret og hva som vil skje om det skulle falle ned.

Saken oppdateres.