Skadetallene stiger raskt etter uværet

If har vært i beredskap hele helgen, og har kalt inn ekstramannskaper for å kunne ta unna stor pågang til skadesentre.

– Tallet på skader kommer til å stige raskt utover formiddagen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Skadetallet vil stige raskt søndag, tror kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If Foto: If

– De første skademeldingene begynte å komme inn i går ettermiddag. Da var det mest vannskader etter kraftig regn. Lørdag kveld og natt til søndag gikk det over til vindskader. Skadeeksperter og bygningsfirmaer vi er partnere med er klare til å rykke ut og hjelpe, sier han.

Skader til flere millioner

Gjensidige har mottatt rundt 100 skademeldinger med erstatningsverdier for flere millioner kroner, skriver kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad til TV 2.

– Det er fordelt på vind og vann. Vi forventer en kraftig økning ut over dagen og de nærmeste dagene. Vi er i full beredskap for å ivareta kundene. Vi kan allerede nå fastslå at sluttsummen for alle forsikringsselskaper samlet i det minste blir på flere titalls millioner kroner.

Han sier at det er alt for tidlig å spekulere nærmere i et konkret tall.

– Vi forventer også skademeldinger på bil og båt.

Tryg har mottatt 45 skader så langt, men det blir nok flere når folk får oversikt, opplyser Ole Irgens i forsikringsselskapet.

– Det er typiske stormskader, løse gjenstander, veltede trær, en trampoline som har slitt seg, pluss vannskader i kjellere.

– Blir nok mange skader til slutt

Clementz har medfølelse for alle som er rammet.

– Hverdagen for enkelte blir snudd på hodet noen dager, kanskje i uker. Først er det konsekvensene av selve skaden, så blir det håndverkere inn og ut av huset i lang tid, sier han.

– Uværet har rammet store deler av Sør-Norge, også steder som normalt ikke har kraftig vind eller storm. Dette betyr nok at det blir mange skader til slutt, sier Clementz.

If har fått inn meldinger om hustak som er flerret av, ytterpanel som er ødelagt og biler som har fått bulker og lakkskader av løse gjenstander som har kommet flyvende.

Se uværets herjinger

– Tar tid

Det er for tidlig å si noe om hva ødeleggelsene utgjør i kroner og øre, understreker Clementz.

– Det tar som regel litt tid før skadene blir meldt inn til forsikringsselskapene, og det kan derfor ta noen dager for å få full oversikt etter uværet. Men i natt kan jeg si at vi i If har fått inn forholdsvis mange skader raskt, sier Clementz.

Vindskadene i går kveld og natt kommer rett etter ekstremværet «Gyda», som If nå har fått meldt inn nesten 350 skader fra.