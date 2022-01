Orkanen på Vestlandet: – Vi forventer flere meldinger

– Det har vært nok så heftig. Det kan man si. Vinden kom opp i orkan styrke på kysten av Rogaland og flere steder i fjellet, sier vakthavende meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo til TV 2.

Hun påpeker at vinden var kraftigest rundt midnatt, og at kysten av Rogaland har vært hardest rammet av vinden.

– Det blåste over 30 meter per sekund flere steder på Vestlandet. På Eigerøya hadde målt vindkast på hele 48,5 meter per sekund.

Det er registrert vindkast over 170 km/t de mest utsatte stedene!



Her er noen utvalgte observasjoner etter vinterstormen i natt🍃 Det er fremdeles noe vind i morgentimene, men vinden ventes å avta gradvis utover søndagen ✔️ pic.twitter.com/lesrWR47wr — Meteorologene (@Meteorologene) January 30, 2022

– Hvordan blir været utover dagen. Kommer det til å roe seg?

– Det roer seg etter hvert, og vinden ventes å avta gradvis. Det blåser sterk kuling til liten kuling langs Vestlandet og Agder. På kysten av Rogaland kommer det til å komme sterke vindkast.

I Rogaland forteller meteorologen at vinden er forventet å avta utover ettermiddagen.

Tusenvis uten strøm

Flightradar24 viste lørdag kveld flere fly som etter planen skulle lande i Bergen og Stavanger, har hatt problemer med å lande.

Ifølge en av TV 2s reportere som var om bord, fikk flyet tre forsøk på lande på Flesland, men endte opp med å lande på Gardermoen.

På minst ett av flyene har det vært tilløp til panikk og hyperventilering under flere av landingsforsøkene.

Samtidig har til sammen 4.200 kunder vært uten strøm i områdene til BKK i Vestland fylke.

Bergens Tidende skriver at til sammen nesten 13.000 kunder vært uten strøm i løpet av uværet.

Søndag morgen er 2350 kunder fortsatt uten strøm viser BKK sitt strømbruddskart.

Video fra redningsaksjonen, filmet fra Redningshelikopter Sola. pic.twitter.com/vvfuWXBqRw — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) January 30, 2022

Et lasteskip med et mannskap på seks fikk natt til søndag såkalt blackout og drev mot land på Jæren.

Ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge drev skipet mot land i 10 meter høye bølger og vind på 50 knop. Det hadde motorstans, kjent som blackout, og hadde mistet strømmen.

Taubåten Bokn skal nå slepe båten til Husøy på Karmøy.

Kraftige bølger langs havneområdet Vågen i Stavanger

Forventer flere meldinger

For Vest politidistrikt har det vært en travel natt. Operasjonsleder Tatjana Knappen sier at de har mottatt 90 til 100 meldinger som går på værforholdet.

– Det være seg paviljonger, stilas og ledninger som henger og slenger. Det er ekstremt mange meldinger om trær på vær over vei, og trampoliner og presenninger i luften.

Operasjonslederen sier at det har roet seg ned de siste timene, men at de forventer flere meldinger når folk våkner og ser hva som har skjedd i løpet av natten

Ikke kjør hvis du ikke må

Nattevaktene hos Veitrafikksentralen har også hatt det travelt. Vegoperatør Jahn Marøy forteller til TV 2 at alle fjelloverganger er stengt, bortsett fra E16 Filefjell som har kolonnekjøring, søndag morgen.

– Stavanger og Rogaland har hatt det verst, men nå tikker det inn meldinger fra flere ferjesamband som ønsker å gå i normal drift.

Lyngdal 20220129. Det blåser godt lørdag kveld sørpå og her på E39 i Lyngdal ble veien sperret av trær som falt over veien i vinden. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han sier at alt av mannskap er ute for å rydde veier.

– Jeg ville nok fulgt med på vei- og værmelding for å se hvor man kan kjøre. Akkurat nå i morgentimene ville jeg holdt meg rolig om jeg ikke akkurat måtte kjøre.