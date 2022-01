Sitter fast på karibisk øy

Jentas far er i Norge, men nekter å godkjenne at hun får fornyet passet sitt. Dermed oppholder hun seg ulovlig på amerikansk territorium og kan heller ikke forlate øya hun og hennes norske mor bor på.

Den deilige stranden. Det varme vannet. Klimaet på den karibiske øya kan gjøre noen og enhver misunnelig. Et skikkelig sydhavsparadis. Men er det et paradis hvis man ikke kan reise vekk herfra? Her bor en 11 år gammel norsk jente, vi kaller henne Tiril, sammen med sin norske mor. Av hensyn til jenta, velger vi å anonymisere henne og foreldrene.

Da hun var fire år flyttet Tiril og foreldrene fra en mellomstor norsk by til øya, som tilhører USA. Tre år senere ble ekteskapet mellom Tirils norske foreldre oppløst. Moren og faren inngikk en avtale som ga mor 100 prosent samværsrett og omsorgsplikt for Tiril. Far flyttet tilbake til Norge, mens Tiril og moren ble boende på øya

Siden hun var fem, har Tiril gått på skole her, og moren driver et selskap som gir henne en god inntekt. Begge sier til TV 2 at de ønsker å bli på øya, og uttrykker ingen ønsker om å flytte hjem til Norge. Ikke nå.

Byråkratisk kluss

Tidligere denne måneden utløp Tirils norske pass. Allerede i august i fjor tok mor kontakt med det norske generalkonsulatet i New York for å få 11-åringens pass fornyet. De var på passintervju i New York i oktober, og så ikke for seg at det ville oppstå problemer.

I januar utløp Tirils pass. Nå oppholder hun seg ulovlig på amerikansk jord fordi norske myndigheter nekter å utstede et nytt pass. Foto: Lise Åserud

Men, byråkratisk regelverk er ikke alltid tilpasset realitetene. For generalkonsulatet kunne opplyse Tirils mor om at de ikke kunne utstede et pass til jenta uten farens samtykke.

«Du må enten få registrert i folkeregisteret at du har ene-foreldreansvar, eller så må far skrive under for passet,» het det der i følge Tirls mor. Men, samværsavtalen som gir mor 100 prosent omsorg kan ikke registreres i Folkeregisteret. Der registrer man nemlig ikke omsorgsavtaler for barn bosatt i utlandet.

Utpressing

Hjemme i Norge hadde Tirils far bestemt seg for at han ikke ville underskrive på noe som helst uten at mor betalte ham et større pengebeløp. Dette bekrefter faren selv til TV 2.

Advokat Roe Lauvås i advokatfirmaet Elden representerer 11-åringen og moren. Han er tydelig på at dette er ren utpressing. Han har selv mottatt en e-post der Tirils far forklarer at han vil ha penger for å signere et dokument som gjør at et nytt pass kan utstedes. Også passutstedende myndighet, som i dette tilfellet er generalkonsulatet i New York, er kjent med at faren krever penger for å godkjenne fornyelse av passet.

Resultatet er at Tiril ikke kan reise noe som helst sted. Hun er rett og slett fanget på øya. Ikke kan hun reise til fastlands-USA uten pass, eller til naboøya som er britisk. Hun kan heller ikke reise hjem til Norge, der faren befinner seg. I tillegg oppholder hun seg ulovlig på amerikansk territorium fordi hun ikke lenger har gyldige reisedokumenter og nødvendig dokumentasjon på hvem hun er.

«Dette har jo potensiale til å ødelegge for henne for resten av livet,» sier jentas mor til TV 2. «Du skal jo ha gyldig pass når du befinner deg i utlandet»

Generalkonsulatet i New York er underlagt utenriksdepartementet. I et skriftlig svar på spørsmål fra TV 2 om hvorfor Tirils pass ikke kan fornyes, gjør departementet det klart at de ikke kan kommentere enkeltsaker. Men de gjør det også klart at man kan gjøre unntak fra regelen om fars samtykke i særlige tilfeller. Det mener generalkonsulatet at dette ikke er. Til tross for at Tiril nå ikke kan reise vekk fra øya uten gyldig pass.

Lovbrudd

11-åringen og moren har ingen planer om å flytte hjem til Norge, men vil bli i Karibia Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

«De må endre praksis og helt åpenbart gi en rett til å utstede pass slik som forholdene er,» sier advokat Lauvås til TV 2. Han mener at norske myndigheter bryter loven når de ikke gir Tiril et nytt pass.

«Ja, det mener jeg man gjør her. For etter norsk lov, internasjonal lov og Grunnloven så skal det tas et grunnleggende hensyn til det som er til barnets beste.»

Han som kunne løst den fastlåste saken med et pennestrøk, sier til TV 2 at han er fast bestemt på at han ikke kommer til å gi seg, og hevder at han ikke ønsker å ramme Tiril på noen som helst måte. Tirils far er forberedt på at hele saken kan komme til å ende i retten, og er gjort kjent med påstandene om at pengekravet han stiller er ren utpressing.