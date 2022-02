Jakter den store drømmen: – Har litt problemer med å være fornøyd med meg selv

Til tross for en ensom tilværelse, og et svært begrenset økonomisk utgangspunkt, har Malene Helgø (22) rukket å bli nummer 349 i verden. I 2022 ønsker hun å klatre minst hundre plasser for å realisere sin store drøm.

– Nei. Jeg har i mange år sett for meg at jeg skal stå der. Det er et klart bilde som jeg visualiserer hver eneste dag. Det er ikke aktuelt å tenke at det ikke går. Jeg har ingen plan B.

Det svarer Malene Helgø på spørsmål om hun noensinne har tenkt tanken på at drømmen kan glippe.

Den offensive 22-åringen er klokkeklar. Drømmen er i første omgang å klatre hundre plasser for å bli blant de 250 beste tennisspillerne i verden. På den måten vil hun ha muligheten til å kvalifisere seg til de største scenene, som er Grand Slam-turneringene. Troen på seg selv får henne også til å drømme litt.

– Målet for i år er å havne blant de 250 beste. Men det viktigste målet videre er å bli topp 100 for å komme på hovedtablået i Grand Slam-turneringene. Det trenger ikke å være lenge til. Det kan skje i år, sier hun med et bestemt blikk.

TV 2 møter tennisspilleren fra Lørenskog i Oslo Tennisarena hvor hun lader opp til sesongen 2022.

Hun forteller at hun startet å spille tennis da hun var åtte år med far og storesøster i Lørenskog. Da hun var tolv år byttet familien klubb til Furuset i Oslo på grunn av mangel på tennisspillere i Lørenskog. Da gikk det virkelige startskuddet på tenniskarrieren.

Økonomiske utfordringer

Etter hvert klarte hun å yppe seg i toppen i juniorklassen. Deretter begynte hun å tilbringe deler av året på Wilson Tennis Academy i Belgia. Det i tillegg til å ha base i Oslo hvor hun har fått hjelp av Norges Tennisforbund til satsingen.

– Det har gått ganske fort. Jeg har jobbet godt i pandemien og i fjor klatret jeg over 200 plasser på rankingen. Men det har jeg stort sett gjort alene, sier Helgø.

Hun forteller selv at hun har en brennende lidenskap for tennis. Hun ønsker å kunne leve av idretten. Det har til dels gått ved hjelp av sponsorer til nå, men stort sett har hun måttet reise alene. Mer har hun ikke finansiering til.

Turene til Belgia beskriver hun som svært nyttige for karrieren i og med at hun kommer til dekket bord. Der er det erfarne trener og flere spillere. Det er imidlertid ikke bare positivt med disse turene.

– Ulempen er at jeg er borte fra familie og venner. Det er ensomt å trene hardt og ikke komme hjem til familien eller å kunne møte venner. Det er mentalt tøft til tider når jeg ikke har råd til å ha meg med noen.

– Jeg er en perfeksjonist

Til tross for ensomheten drives hun av tennisdrømmen. Etter å ha klatret over 200 plasser i 2021 har hun troa på at noe lignende kan skje i 2022.

Det med hjelp av «kvalitet over kvantitet» i alt hun gjør. Både når det kommer til fysisk trening og mental trening.

– Å trene mye uten mål og mening har jeg ikke troen på. Jeg må hele tiden ha et mål for hver eneste økt. Jeg spør meg selv underveis i treningsøkter. «Hvorfor gjør jeg dette?», «Hva skal til for å bli bedre på dette?». Det er viktig å forstå hvorfor man gjør ting. Da tror jeg man får mer effekt av det man gjør, sier hun og legger til:

SERVE: Malene Helgø har den siste tiden jobbet mye med serve. Det tror hun kan hjelpe henne mye i jakten på de store målene. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2. Les mer SERVE: Malene Helgø har den siste tiden jobbet mye med serve. Det tror hun kan hjelpe henne mye i jakten på de store målene. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2. Les mer

– Jeg er en perfeksjonist som gjør at jeg blir opptatt av de små detaljene. Jeg hater å ikke få til ting med en gang, så da jobber jeg til jeg får det til.

– Blir ikke det slitsomt til tider?

– Det er min beste venn, men det kan også være min verste fiende. Jeg har litt problemer meg å være fornøyd med meg selv. Jeg tenker ofte at jeg kan gjøre ting enda litt bedre.

– Hun har alt som kreves

En som er fornøyd med Malene Helgø er landslagstrener i Norges Tennisforbund, Fredrik Lovén. Svensken forteller selv at han har jobbet en del med Helgø siden starten av 2020. Han beskriver 22-åringen som en svært profesjonell utøver.

– Hun gjør alt hun kan best mulig og svært nøye. Det er en veldig god egenskap. Slagmessig ligger hun bra an. Det er egentlig ingen store hull i tennisen hennes. Men alt kan selvsagt utvikles og gjøre bedre, sier Lovén.

Han er klar på at mange biter skal være på plass for å slå seg inn i Grand Slam-turneringene. Han poengterer at svært mange kjemper om det samme.

– Men hun har alt som kreves for å klare det. Hun må jobbe hver dag for å utvikle seg. Det vet jeg hun er klar for. Jeg ser ingen hinder. Men det kan ta tid. Man vet ikke om det skjer innen seks måneder eller to år. Spillmessig er det ikke stor forskjell på nivået hennes, men det handler om å prestere over tid, uke etter uke.

Han beskriver Helgøs detaljfokus som «herlig» og «tøft». Førstkommende fredag drar Helgø til Mexico for å kjempe om gode resultater i to 25 000 dollar-turneringer og to WTA 250-turneringer. Lovén er klar på at erfaring på WTA-turneringer som 250 kan hjelpe stort.

Helgø ser det på samme måte. Ikke bare for hun bedre motstandere, men hun får også trent med bedre spillere.

– Vil du si deg fornøyd med karrieren om du klarer å nå en Grand Slam-turnering?

–Nei, nei. Jeg skal ha mer. Målet mitt er å bli nummer én på WTA-rankingen. Jeg tror du må sette deg hårete mål om man skal nå langt, svarer Helgø kontant.