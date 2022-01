Bråthen ut mot påstander om «illojalitet» i rapport - varsler etterspill

– Hva tenker du om at du beskrives som «illojal»?

– Min lojalitet, og alle mine medarbeideres lojalitet, har alltid vært til hoppsporten. Og slik må det være, sier Bråthen til TV 2 lørdag kveld.

– Ergo er den beskrivelsen uriktig?

– Jeg er veldig tydelig på at jeg aldri har gjort noe som ikke har vært til det beste for hoppsporten. Det opplever jeg også at alle mine kolleger til enhver tid har gjort. Og sånn må det være. Sånn må det alltid være. Når det ikke er sånn lenger, så er hoppsporten ordentlig ute og kjøre.

Se tilsvar fra Norges Skiforbund i faktaboksen lenger nede i saken

– Det har Skiforbundet sørget for

Slik reagerer Bråthen på den kanskje mest iøynefallende konklusjonen til evalueringsutvalget som lørdag la frem sin endelige rapport om «Bråthen-saken».

«Ansatte i NSF hopp har opptrådt utilbørlig og utvist illojalitet overfor sin arbeidsgiver og hoppkomiteen», står det å lese i rapporten.

Bråthen understreker at han ikke har fått tid til å lese rapporten, men at han har fått gjenfortalt deler av innholdet fra personer rundt ham.

– Jeg skulle ønske at vi hadde fokus på det som er viktig. Og det er idrett. I dag har vi hatt to svært viktige renn, men dessverre handler mediebildet i dag om noe helt annet enn det det burde. Det har Skiforbundet sørget for, sier han, og gjentar budskapet fra tidligere på lørdag om at han har lite til overs for tidspunktet man valgte å legge frem rapporten på.

Utvalgsleder Katharina Rise sa tidligere lørdag at utvalget hadde fått en frist til midten av januar 2022 av skistyret. Den forholdt de seg til. Videre vil hun ikke kommentere Bråthens kommentarer, men viser til rapporten og kapittelet om utvalget der. Rapporten kan du lese her

I rapporten kan man også lese at «ansatte i NSF hopp har satt egne ønsker, mål og interesser foran fellesskapet i NSF».

Det får Bråthen til å reagere.

– Ansatte i hopp har alltid satt hoppsporten først. Og sånn må det være. Ansatte i hopp har ikke hatt noen annen intensjon med det de har gjort enn hva som er best for hoppsporten, og sånn må det være, påpeker han.

Røstes rolle

Begge parter i saken fikk tidvis sterk kritikk av utvalget for håndteringen av saken.

– Det er på tide med en gjennomgang av skipresidentens arbeidsoppgaver for å hindre at det kommer konflikter i den daglige driften av forbundet, uttalte Rise om skipresident Erik Røste.

Bråthen vil ikke svare konkret på om Røste fortsatt bør få fortsette i jobben.

– Nå må skipolitikerne i Norge finne ut hvilken vei dette forbundet skal velge i tiden frem mot VM i Trondheim i 2025. Om noen av de lurer på hva jeg mener om det, så skal jeg svare på det. Men til nå er det ikke så mange av de som har vist interesse for det, sier han.

– Ser du på rapporten som troverdig og godt arbeid?

– Det blir vanskelig å svare på i og med at jeg ikke har fått lest et eneste ord. Det har jeg ikke fått mulighet til. Jeg ba om å få innsikt i det før den ble presentert for allmenheten i dag, sånn at jeg kunne bruke tid på det i går, men det nektet forbundet meg. Så jeg har ikke fått brukt noe tid på det, og det tviler jeg på at jeg får gjort den nærmeste tiden. Vi skal ha viktige renn søndag, og mandag er det avreise OL. Da tror jeg alle forstår at jeg må bruke tid på det.

– Lite som tyder på at denne saken er over

Bråten ble 21. oktober enig om å fortsette samarbeidet med forbundet. Løsningen ble at Bråthen gikk over i en rolle som landslagssjef - en rolle med færre administrative oppgaver enn han hadde hatt tidligere.

Tilsvar, Norges Skiforbund Konfrontert med uttalelsene i denne saken, skriver skiforbundet i en e-post: – Vi viser til det som ble uttalt om utvalget, mandat og gjennomføring tidligere i dag. På sine nettsider skriver forbundet følgende om mandatet og sammensetningen av utvalget: «Skikretsene har utpekt to medlemmer til utvalget, og de øvrige tre medlemmene er engasjert av skistyret. Sekretariatet er engasjert av utvalgets leder. Mandatet til utvalget har vært diskutert med skikretslederne, og endelig vedtatt av skistyret. Innholdet i mandatet og tidsfristen for arbeidet ivaretar skikretsledernes ønske om en rask evaluering. Utvalget ba rett før jul om forlenget frist til månedsskiftet januar/februar»

Kort tid etter dette bestemte kretslederne og skistyret å sette ned et utvalg for å evaluere forbundets saksbehandling og mediehåndtering.

Utvalget har, mildt sagt, ikke imponert Bråthen.

– Ser du og dere på denne rapporten som et punktum i denne saken, eller kommer det et etterspill her?

– Jeg kjenner ikke rapporten godt nok til å kunne uttale meg om det, men det er jo lite i denne saken til nå som tyder på at det er over. Et utvalg som har fått et mandat fra den ene parten, og også er oppnevnt av den ene parten, og betalt av den ene parten… At de sitter med fasiten her, det vil jeg synes er ganske spesielt. Det finnes nok andre svar enn de som er i denne rapporten, uten at jeg har fått lest den. Så det må jeg ta forbehold om. Men konstellasjonen og prosessen frem til nå er ikke noe som har gjort at jeg har hatt blind tillit til jobben som har blitt gjort, sier Bråthen.

– Hva er det med konstellasjonen av utvalget du reagerer på?

– At utvalget er oppnevnt av den ene parten, altså skistyret, har vi uttalt og reagert på tidligere. Vi har ikke blitt bedt om å komme med noen innspill på hva de skal evaluere, hvem som skal evaluere, hvem som skal intervjues eller noe som helst. Vi har bare bidratt til at rapporten har blitt det den har blitt. Vi har ikke vært med på å utarbeide mandatet eller vært med på å si noe om hvem som sitter i dette utvalget. Vi bidrar med økonomi til å betale utvalget, men det er gjennom det vi betaler inn til fellesskapet i skiforbundet. Men det er ikke noe her vi har mye påvirkning på.

Hele rapporten kan leses her