Wilshere hyller Ødegaard – trekker frem detaljer fra Arsenal-trening

– Jeg er veldig imponert over ham. Jeg så ham da han var på lån, men siden han kom tilbake, har han tatt spillet sitt til et helt annet nivå.

Det sier tidligere Arsenal-spiller Jack Wilshere om Martin Ødegaard i et lengre intervju med TV 2.

Wilshere, som er klubbløs, trener for tiden med sin tidligere klubb. Han lever dermed tett på Ødegaard og de andre Arsenal-profilene.

I intervjuet gir Wilshere et dypt innblikk i hvordan Ødegaard er i Arsenal-garderoben og på trening.

Mannen med 34 landskamper for England forklarer hva som imponerer ham mest ved Norges landslagskaptein. Engelskmannen sparer ikke på detaljene:

– Han har vært en svært viktig spiller for laget i år. Måten han skaper ting på, og så har han scoret noen mål denne sesongen også. Men det viktigste: Han er en bra mann. En fin fyr å ha på trening. Han respekterer alle. Man glemmer at han er så ung som han er. Det er som han har vært rundt omkring i årevis. Jeg husker han gjorde debuten sin for Real Madrid da han var veldig ung. Men i år har han tatt spillet sitt til et helt annet nivå.

– På hvilken måte?

– Effekten han har på kampen og måten han påvirker spillet. Han tar ansvar, han tar ansvar for å skape ting og får ting til å skje. Han holder ballen bedre nå enn da han var på lån. Han er sterkere nå. Han bruker kroppen mer. Han har blitt vant til ligaen. Når man kommer på lån kan det være vanskelig å tilpasse seg, og man er inn og ut av laget, og før man vet det, så er lånet over. Lånet hjalp ham, og det var viktig at han kom tilbake. Han er en viktig spiller for Arsenal nå. Han kan utgjøre en forskjell, slår Wilshere fast.

Røper treningsdetaljer: – Jeg snakker mye med ham

Enda Wilshere er 30 år og står uten klubb og Martin Ødegaard spiller mer eller mindre fast for Arsenal, er det flere likheter mellom den norsk-engelske duoen.

Begge ble verdenskjente som tenåringer. Wilshere ble tidenes yngste Arsenal-debutant i Premier League som 16-åring i august 2008. Ødegaard debuterte for Real Madrid da han var like gammel, sju år senere.

– Vi har ikke snakket om det spesifikt, men jeg snakker faktisk mye med ham. Som jeg sa, han er en bra mann. Han respekterer alle og trener hardt. Han jobber hardt på trening og går sist i garderoben. Han står alltid igjen og terper på frispark og små ting. Jeg ser ham på treningssenteret ofte. Med noen spillere så trenger man ikke si noe, for de gjør alle de rette tingene. Han har en sterk mentalitet, og han vet hva som må gjøres for å bli den beste. Jeg ser at han forbedrer seg. Han er definitivt på rett spor, sier Wilshere.

– Hva snakker dere om?

– Vi snakker om generelle ting, skal jeg være ærlig. Jeg snakket med ham om tiden hans i Real Madrid. Han har spurt meg om ting i min fortid. Han er en bra mann og lett å snakke med. Han spurte meg om tiden i Arsenal, og han spurte også om låneovergangene mine da jeg var litt yngre.

UNGE DEBUTANTER: Jack Wilshere og Martin Ødegaard debuterte for hver sin storklubb som 16-åringer.

I tillegg til nysgjerrigheten og fotballkvalitetene, er Wilshere svært imponert over mentaliteten til Ødegaard. 30-åringen tror Ødegaards tid i Real Madrid har gjort ham godt.

– Han er en fyr som er svært fokusert. Han har jo vært i en toppklubb som Real Madrid, og sett hvordan tingene gjøres der. Måten han er på. Han har en god mentalitet, sier Wilshere.

– Kanskje han plukket opp det i Real Madrid, eller så hadde han det fra da han var ung. Å være rundt de superstjernene og se hvordan de oppfører seg ... men ja, som jeg sa, han virker som han kommer godt overens med alle. Han er en bra mann, noe jeg synes er viktig.

Lanserer Ødegaard som Arsenal-kaptein

Onsdag bekreftet Mikel Arteta at Alexandre Lacazette er Arsenals nye kaptein etter at Pierre-Emerick Aubameyang ble fratatt kapteinsansvaret. Den franske spissen har bare kontrakt ut sesongen, og Wilshere kan godt tenke seg å se Ødegaard som Arsenals neste kaptein.

Engelskmannen beskriver den Ødegaard som en leder.

– I fremtiden, og nå, om han ble spurt om å ta kapteinsbindet, så er jeg sikker på at han ville taklet det bra. Han er en leder. Han er en leder i måten han oppfører seg på. Han er et godt eksempel med måten han jobber på på trening. Han er kaptein for Norge, så han vet hva som skal til. Han kan potensielt være Arsenal-kaptein, ja.

KAPTEIN: Martin Ødegaard bærer kapteinsbindet for Norge. Jack Wilshere kan godt tenke seg at det også blir tilfellet i Arsenal. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I tillegg til lederegenskapene Ødegaard utviser i trening og kamp, påpeker Wilshere at nordmannen også har de spillemessige kvalitetene til å være kapteinsmateriale for en storklubb som Arsenal.

– Ja, han er en spiller jeg liker godt. Han er en spiller som tar ballen og får ting til å skje. Han spiller avgjørende pasninger og tar risiko i pasningsspillet. Han blir bedre i å komme forbi spillere, han blir sterkere og sterkere. Ja, hvorfor ikke?

