Lastebil med gass involvert i ulykke

En utforkjørsel skal ha ført til flere ulykker i Gransherad i Telemark. Ingen skal være skadd etter utforkjørselen, og politiet har heller ikke fått melding om personskade i ulykkene i etterkant.

Det skal være veldig glatt på stedet, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Fem-seks biler er involvert i ulykken, deriblant en lastebil som frakter gass.

Nødetatene sliter med å komme frem på stedet.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt forteller til TV 2 at situasjonen på stedet er uoversiktlig rundt klokken 17.30.

– Vi er ikke helt framme der hvor den første ulykken har skjedd. Flere andre biler har kollidert, og en tankbil står på tvers og sperrer for nødetatene, sier Eikedalen.

Han opplyser at saltbil er på stedet for å bidra med å rydde plass for nødetatene.

– Området er veldig eksponert for været. Det er ekstremt mye vind, sier operasjonslederen.

Veien vil bli stengt på stedet en godt stund fremover som følge av hendelsen,