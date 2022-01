Bakpå siden dag én

Det faller åpenbart Pollestad tungt for brystet å ta ansvar for hvordan regjeringspartiene har håndtert situasjonen.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) mener Høyre er grenseløse i sin frekkhet når vi påpeker at regjeringen har vært kronisk bakpå i håndteringen av strømsituasjonen (TV2 28/1).

Det spørs om ikke den kritikken passer bedre på ham enn oss.

Det er forståelig at Pollestad forsøker å rette oppmerksomheten mot andre. Det er et faktum at regjeringspartiene og SV så sent som i desember forhandlet et budsjettforlik der de økte skattene med flere milliarder og økte utbyttet fra Statkraft til nesten 10 mrd. kroner for 2022, uten å prioritere strømstøttetiltak for vanlige folk.

Høyres Nikolai Astrup. Foto: Ida Cecilie Madsen

Høyre etterlyste allerede før jul tiltak for frivilligheten og bedriftene. I motsetning til det Pollestad forsøker å skape inntrykk av, har vi fremmet konkrete forslag om dette i Stortinget.

Vi har også fremmet forslag om en rausere strømstøtteordning til husholdningene enn det Pollestads parti har sluttet seg til.

Pollestad hevder deretter at Solberg-regjeringen fikk en bestilling av Stortinget om å utrede en meny av tiltak å velge mellom dersom strømprisene på et eller annet tidspunkt i fremtiden plutselig skulle bli ekstraordinært høye.

Det er rett og slett helt feil.

Realiteten er at Stortinget ba regjeringen foreslå tiltak mot de høye strømprisene på det tidspunktet forslaget ble fremmet, i februar 2021. Stortinget økte deretter bostøtten, strømprisene falt tilbake og verken Senterpartiet eller andre partier hadde noen protester til regjeringens måte å håndtere dette forslaget på da vedtaket ble behandlet i Stortinget i mai i fjor.

Senterpartiets Geir Pollestad. Foto: Torstein Bøe

I slutten av april 2021 kunne man handle kraft for under 35 øre/kWh ut 2021, og de som lever av å spå om strømprisene verken forventet eller forutså de ekstraordinære prisene vi har hatt i vinter.

I august så vi imidlertid at strømprisene var på vei oppover, og Solberg-regjeringen skrev derfor i statsbudsjettet for 2022 (som skrives i august året før) at det kunne bli behov for målrettede tiltak mot høye strømpriser. Det skulle bli en ny regjering som måtte levere på dette.

Likevel er det små bedrifter over hele Sør-Norge som venter på en strømpakke som aldri kommer.

Det faller åpenbart Pollestad tungt for brystet å ta ansvar for hvordan regjeringspartiene har håndtert situasjonen. For her har de vært bakpå siden dag én.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no