Langrennsgutta tilbake i Norge: – Blitt behandlet som en blanding av Justin Bieber og kong Harald

Lørdag ettermiddag ankom resten av de norske langrennsherrene Gardermoen etter at de tidligere på dagen forlot marerittcampen i Seiser Alm.

Emil Iversen, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg og flere i støtteapparatet landet på Oslo Lufthavn Gardermoen klokken 15.30.

Landslagstrener Myhr Nossum stilte til intervju en drøy halvtime etter landing.

– En fantastisk flyvning, en av de mest sømløse og behagelige flyturene i mitt liv, oppsummerte landslagstreneren til TV 2.

Emil Iversen var også godt fornøyd med å være tilbake på norsk jord lørdag ettermiddag etter en behagelig flyvning.

– Vi har hatt rikelig med plass. Det har blitt lagt til rette for at ingen skal være nærkontakter med hverandre, sier Iversen, og legger til:

– Vi har blitt behandlet som en blanding av Justin Bieber og kong Harald da vi landet her. Kjipt at det er på grunn av covid. Men det smakte bra den velkomsten her.

LANDSLAGSSJEF: Eirik Myhr Nossum tilbake på norsk jord lørdag ettermiddag. Foto: TV 2

Svarer på skiskytter-skepsis

Mandag skal resten Norges OL-tropp fly til Beijing. NRK skrev tidligere lørdag at skiskytterlandslaget er skeptisk til at de skal sitte på samme fly som langrennsherrene.

Iversen mener at skiskytterne ikke bør bekymre seg nevneverdig, men at han kan skjønne skepsisen.

– Nja, jo, jeg kan jo forstå at folk er litt skeptisk, men nå blir vi jo testet opp og ned og i mente. De som skal på flyplassen på vei til OL er jo kanskje de sikreste som kommer på det flyet da... Jeg vet ikke hvor mange dager vi har gått uten nærkontakter nå. Vi har så vidt rørt noen ting. Vi er vel så trygg som alle andre, tror jeg. Noe mer får vi ikke gjort, sier Iversen, og legger til:

– Jeg tror ikke noen trenger å bekymre seg på det flyet. Det tror ikke jeg da, men nå er ikke jeg leg. Men ja, jeg forstå at det har virket litt kaotisk fra utsiden.

Myhr Nossum er enig med utøveren han er trener til:

– Altså, nå har vi som er her vært som eremitter og hatt null nærkontakter i en uke og negative PCR-tester hver dag i en uke. Da føler jeg det er trygt i alle fall, mener landslagstreneren.

– Er OL-reglene for strenge?

– Hehe. Altså... At samfunnet åpner rundt omkring tror jeg er riktig nå. Det var 1,7 millioner smittede på fire døgn i Frankrike nå, og da sier det seg selv at det ikke er noe vits å teste lengre. Da må ting bare flyte. Jeg håper samfunnskritiske yrker klarer å holde seg flytende.

SKEPTISK: Ifølge NRK er skiskytterlandslaget skeptisk til å være på samme fly til Beijing som langrennslandslaget. Her er Johannes Thingnes Bø i Anterselva forrige helg. Foto: MARCO BERTORELLO

– Klare til å yte sitt maksimale

Landslagssjef Nossum mener at langrennsløperne er ved godt mot, tross de dramatiske dagene gjengen har vært igjennom i Seiser Alm, der Simen Hegstad Krüger, samt Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå testet positivt for korona.

– Det vil jeg absolutt si. Det merket det på økten etter den positive prøven også t det var på bedringens vei, men kvelden var tung, ja.

– Hvor er de mentalt?

– Jeg tror de er på riktig sted. Det var en tøff påkjenning den kvelden. Det er konkurranse som driver dem, så jeg tror de er klare både i toppen og kroppen for å yte sitt maks i Kina.

Med kun to dager til avreise til Beijing skal dagene ved Gardermoen brukes til de siste forberedelsene før lekene.

– Vi skal testes i hodet og ræven, holdt jeg på å si.