Her kunne OL-drømmen røket for Riiber – renndirektøren innrømmer sjansespill

Det gikk nesten veldig galt for Riiber under det andre av tre verdenscuprenn i Seefeld. Nordmannen satte utfor etter å ha ventet lenge på at vindforholdene skulle roe seg, og over hoppkanten mistet han nesten kontrollen.

Se video i toppen. Bilder med tillatelse fra NRK.

24-åringen klarte å korrigere med beina i lufta, men landet på 100 meter. Han lå dermed på 13. plass og gikk ut ett minutt og åtte sekunder bak ledende Kristjan Ilves i langrennet.

Der var Vincent Geiger sterkest, mens Jørgen Graabak gikk seg opp til en svært gledelig 3. plass. Riiber kom seg opp i teten, men var ikke i sedvanlig langrennsform. Han havnet på 10. plass, ett minutt og 18 sekunder bak vinneren.

Riiber har vunnet hele åtte verdenscuprenn denne sesongen, og fikk spørsmål om det er grunn til bekymring før OL.

– Jeg begynner å lure litt selv. Jeg har trent jevnt og trutt og fått en del gjennomkjøringer, så da tåler jeg ikke sånn fart som i starten i dag. Og så var jeg kanskje litt dehydrert. Det var bare en halvtime fra hopprennet til langrennsdelen og da var jeg kanskje ikke flink nok til å få i meg nok væske, sier Riiber til NRK.

Men det kunne gått betraktelig verre. Vindstyrken var på hele åtte sekundmeter da Riiber fikk klarsignal til å hoppe kun en time tidligere.

– Det var uforsvarlig (å hoppe) der og da, sier Riiber, som ikke legger skjul på at det var en guffen opplevelse.



– Jeg var på vei rundt, så jeg syntes ikke det var så gøy. Men jeg klarte å berge meg på beina, så det er det viktigste. Jeg vet ikke noe om forholdene før jeg kommer ut i luften, men jeg skjønte jo fort at det var mye vind. Men gjort er gjort, sier han til NRK.

Landslagstrener Jan Schmid var lite imponert over juryens beslutning om å la det norske kombinertesset sette utfor.

– De skulle tydeligvis ha gjennom denne konkurransen, koste hva det koste vil. Og det fikk de til. Men det er dårlig gjort, sier han til NRK.

– Det er ikke bra, men han kom seg ned på beina, så jeg er mest fornøyd med det. Jeg tror ikke han syntes det var noe artig.

Tidligere landslagshopper Anders Jacobsen er hoppekspert for NRK. Han mener juryen kan prise seg lykkelig over at det ikke gikk alvorlig galt for Riiber.

– Jeg blir litt frustrert på juryen i en slik situasjon. Det er helt tydelig at de har dårlig tid fordi de skal avvikle et langrenn etterpå.

Det er også meldt sterke vindkast søndag. Da skal Seefeld-trippelen fullføres.

Renndirektør i FIS, Lasse Ottesen, innrømmer at det var et sjansespill å gjennomføre konkurransen lørdag.

– Vi skal innrømme at det er på grensen i dag, det er ingen tvil om det. Vi skal takke for at Jarl er så god som han er og berger det hoppet. Det er lett å være etterpåklok. Vi er først og fremst glad for at vi fikk avviklet et renn, og så kan man diskutere i etterkant om det var riktig eller ikke. Det er synd på Jarl som er spesielt uheldig i dag, sier han til NRK.

Riiber vant åpningsrennet fredag. Da utgikk hoppdelen på grunn av de krevende forholdene i bakken.

