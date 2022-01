Krüger forteller om sjokket: – Kjæresten tok det like tungt som meg

– Et helvete! Vi har klart å holde oss unna smitten i nesten to år, så blir vi rammet omtrent på målstreken.

Simen Hegstad Krüger tar en god tenkepause.

– Det var et ordentlig slag i trynet. Jeg må ta dag for dag nå.

– Helt ærlig, hvordan er det med deg?

– Jeg har det etter forholdene bra. Jeg føler meg ganske frisk, det kjennes som en lett forkjølelse.

Møtte TV 2 fra balkongen

Simen Hegstad Krüger møtte TV 2 lørdag formiddag i Seiser Alm Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Simen Hegstad Krüger titter over balkonggjerdet utenfor rom 106 på Hotel Gstasch. Der møter han TV 2 for intervju.

Det var også her han var for to dager siden da verden nærmest stoppet opp for Lyn-løperen.

– Svaret på testen kom på mail, som hadde et vedlegg, og der var det huket av for positiv. Det var det siste jeg ville se. Det var tøft, ja.

– Hva skjedde etterpå?

– Jeg ble bare sittende, lenge. Jeg følte meg helt tom.

– Hvem ble «sjelesørgeren»?

– Jeg var på rommet, skulle ut på andre treningsøkt, utenfor ventet Eirik (trener Eirik Myhr Nossum). Da jeg ikke dukket opp så ringte han og lurte på hvor det ble av meg. Jeg trengte ikke si noe. Han skjønte det.

Kjæresten tok det like ille

Hegstad Krüger forteller at han har fått mye hjelp fra de nærmeste hjemme i Oslo for å komme i «vater».

– Men det var tøft å skulle fortelle kjæreste (Kristine Ringsjø Tufte) og mamma og pappa om denne testen. Jeg grudde meg skikkelig. Og det har etter hvert blitt mange telefoner til kjæresten min. Hun tok det jo like tungt som meg.

– Jeg har også kjent på en formidabel støtte fra kjente og ukjente. Det har gjort godt.

– Jeg visste jo etter at vi hadde fått smitte i troppen at dette også kunne ramme meg, men man håper jo i det lengste å gå klar. Og jeg trente på morgenen den dagen og det føltes greit.

Håper fortsatt på OL-start

– OL har for deg som mange andre vært det store målet, hvordan kommer du deg videre?

Simen Hegstad Krüger og Kristine Ringsjø Tufte. Foto: Simen Hegstad Krüger /Privat

– Tja, jeg prøver jo å være så positiv som jeg kan, jeg vil være offensiv. Jeg skal raskt tilbake. Drømmen nå er at jeg skal rekke den siste distansen i OL, femmila. Selv om jeg vet at skal jeg klare det så skal alt gå min vei. Jeg tviholder på det lille håpet om at det kan være mulig.

– Så du tror på at det kan gå?

– Det er det som er et snev av det håpet som er igjen av OL for meg. Alt før femmila er for tidlig. Jeg vet at at tiden går litt for fort og litt for sakte samtidig, slik føles det.

Langrennseksperter spådde et stort OL for Simen Hegstad Krüger som i OL i 2018 vant 30 km, var med på Norges gull-lag i stafetten og tok sølv på 15 kilometer. Forholdene i Kina var som skapt for Hegstad Krüger, mannen som har vist at han behersker løp som går i høyden.

Simen Hegstad Krüger i Seiser Alm før han ble koronasmittet Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Ja, jeg har lengen sett fram til dette OL, jeg vet at dette passet meg perfekt og formen var bra og det gjør jo enda tøffere å bli satt utenfor.

Gått frem og tilbake på rommet

Mens resten av langrennsherrene er tilbake i Norge, tilbringer Hegstad Krüger lange dager på hotellrommet.

– Hvordan er dagene, du må holde deg inne på det lille hotellrommet som du har vist oss, hva holder du på med?

– Nå skal jeg bli ferdig med boken jeg har hatt med meg på samlinger og renn siden i fjor høst.

– Hva leser du?

– Det er Jo Nesbø. Og det er spennende.

– Får du trent noe?

– Fram til nå har jeg gått frem og tilbake på hotellrommet, så er jeg lovet å få inn en sykkel her, jeg kan love at den kommer til å bli godt brukt..

– Jeg har bestemt meg. Jeg kommer uansett tilbake i skisporet og da skal jeg bruke dette som motivasjon til å gå enda bedre.