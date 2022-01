Norges Skiforbund får ramsalt kritikk i ekstern evaluering av Bråthen-saken

Norges Skiforbund blir slaktet av et eksternt evalueringsutvalg for håndteringen av saken om Clas Brede Bråthens posisjon på hopplandslaget. Hovedpersonen blir også stemplet som «illojal».

Lørdag delte et eksternt evalueringsutvalg sitt syn på den beryktede «hoppsaken» mellom Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen.

Etter mange måneder med offentlig konflikt endte saken til slutt opp med at Bråthen ble landslagssjef, ikke sportssjef, for det norske hopplandslaget. Bråthen hadde vært tilknyttet landslaget på midlertidige kontrakter siden 2004.

Rapporten omhandlet Norges Skiforbunds saksbehandling og mediehåndtering av saken, i tillegg NSFs organisering, personalforvaltning og økonomistyring.

Der får Norges Skiforbund krass kritikk. I rapporten står det:

«NSF har for uklare ansvars- og myndighetsforhold når det gjelder ansettelse av bl.a. sportssjefer i grenene.»

«NSF var for dårlig forberedt på å håndtere saken i media, og informerte ikke godt nok internt mens den stod på.»

«NSF har en organisering og organisasjonskultur som ikke i tilstrekkelig grad forebygger konflikter og bidrar til samarbeid grenen imellom og mellom grenene i sentraladministrasjonen.»

I rapporten kom det også frem at flere i Norges Skiforbund sluttet i jobben som følge av saken. Det ser evalueringsutvalget på som «alvorlig» for omdømmet til organisasjonen.

– Det ble løpende tatt feilaktige beslutninger og avgjørelser som ikke burde vært gjort, konkluderte evalueringsutvalgets ledere Katharina Rise lørdag.

Clas Brede Bråthen sa følgende til TV 2 før lørdagens rapport:

– Jeg bruker tiden min på det jeg er ansatt for å gjøre, nemlig følge med på hopprenn. Det som eventuelt måtte komme i den rapporten overlater jeg foreløpig til advokaten min, sier Bråthen.

Bråthen også kritisert - stemplet som «illojal»

Videre i rapporten får også Bråthen, omtalt som daværende sportssjef, kritikk. I rapporten står det:

«Ansatte i NSF hopp har opptrådt utilbørlig og utvist illojalitet overfor sin arbeidsgiver og hoppkomiteen.»

«Ansatte i NSF hopp har satt egne ønsker, mål og interesser foran fellesskapet i NSF.»

«Ansvaret for dette ligger hos daværende sportssjef i hopp, uten at dette fritar de enkelte ansatte for ansvar.»

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Espen Graff, men han ber om mer tid før han uttaler seg. Alexander Stöckl ønsker heller ikke å si noe om stempelet som illojal før etter dagens renn i Willingen.

LANG SAK: Det var 17. august i fjor at offentligheten fikk vite om konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund. Foto: Geir Olsen

Bråthen reagerer på tidspunktet for rapporten

Landslagssjefen sier videre til TV 2 at han reagerer på tidspunktet til rapporten.

– Jeg konstaterer at Skiforbundets president Erik Røste velger å legge fram den såkalte evalueringsrapporten om det han selv omtaler som «hoppsaken» midt under ett av sesongens viktigste renn for våre jenter, sier han, og legger til:

– Det er mitt ansvar å følge våre utøvere i konkurransene og jeg følger derfor selvsagt rennet i Willingen. Jeg har medarbeidere som følger fremleggelsen av rapporten. Jeg vil snakke med dem etter rennet og vil da svare på henvendelsen fra media.

– Det forundrer meg også at Skiforbundet har valgt å presentere rapporten idag, ei uke før OL starter i Beijing. Vi er i sluttfasen av sportslige forberedelser som krever all vår tid.

I mediemøtet etter rapporten ble lagt frem sier Rise i evalueringsutvalget at de hadde fått en frist til midten av januar 2022 av skistyret, og de forholdt seg til den. Ideelt sett skulle rapporten vært lagt frem før 2022, men at det ble utsatt på grunn av pandemi og at arbeidet var omfattende.