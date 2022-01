20 hus evakuert etter steinras

Et helt boligfelt med 20 hus evakueres etter et steinras på Osterøy.

Klokken 11.18 lørdag fikk politiet beskjed om at det hadde gått et ras ved Haus på Osterøy. En stor stein løsnet fra en skråning og knuste deler av et uthus.

Ingen personer har kommet til skade, men hele boligfeltet med 20 hus er evakuert som følge av raset.

– Det har vært ekstremt mye nedbør og vann som renner nedover, og vi ser at det kan ha en sammenheng med det, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen.

Samtlige hus som ligger under det rasutsatte terrenget er evakuert, og så langt er det ikke meldt om personskader. De evakuerte vil først kunne flytte tilbake etter at en geolog har vurdert det som trygt.

– Vi ønsker å være på den sikre siden. Så langt har det ikke vært noen personskade, og vi ønsker å forebygge det, sier Knappen.

– Har vært heldige

Politiet og brannvesenet har besluttet å trekke seg ut av området.

– Her er det noen som har vært heldige, som har unngått personskade og å få ødelagt huset sitt, sier Knappen.

Det gjenstår fortsatt å evakuere et par hus der nødetatene ikke har fått kontakt med beboerne.

Nødetatene jobber med å få klarhet i situasjonen før det etter hvert blir mørkt.

– Det er bratt

Ordfører i Osterøy kommune, Lars Fjeldstad, sier de fortsatt jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Det er et tradisjonelt boligområde på Osterøy. Det er bratt, det er det, sier Fjeldstad.

Ifølge ordføreren vil de evakuerte følges opp når de har fått mer oversikt over situasjonen. Han kjenner ikke til at det skal ha gått ras i området tidligere.

Lørdag herjer uværet over hele landet, og kraftig vind og nedbør har ført til røde og oransje farevarsler for snøskred og vindkast. Det er også gult farevarsel for jordskred og flomfare, og faren er størst i Rogaland og Vestland.

Saken oppdateres.