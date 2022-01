Fotballryktene: – Everton inn i kampen om van de Beek

Donny van de Beek er sterkt ryktet til Crystal Palace på lån, men nå har Everton hevet seg på i kampen om Manchester United-spilleren, ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano.

Everton skal også være interessert i å hente Ruben Loftus-Cheek fra Chelsea. Det skriver Daily Mail.

River Plate-spiss Julián Álvarez nærmer seg Manchester City, ifølge Sky Sports. De skriver at samtalene er godt på vei, og at det er forventet at City betaler nærmere 200 millioner kroner for spissen. 21-åringen skal etter planen lånes tilbake til River Plate ut sesongen.

Pierre-Emerick Aubameyang er ønsket av både Juventus og Barcelona. Ifølge The Athletic har begge klubber henvendt seg til Arsenal for en låneovergang for den kontroversielle spissen.

Newcastle ønsker å hente flere spillere før overgangsvinduet mandag. Ifølge The Guardian står Brighton-forsvarer Dan Burn på ønskelisten til den nyrike klubben, i tillegg til Arsenal-spiss Eddie Nketiah.

West Ham ønsker å hente Leeds-ving Raphinha, ifølge The Mirror. Den brasilianske vingen har vært blant Leeds' beste spillere denne sesongen.

Brentford håper å annonsere signeringen av Christian Eriksen i løpet av helgen. Det skriver The Times.

Ifølge The Guardian har Aston Villa fått et bud på Rodrigo Bentancur avslått av Juventus.

Spillerne til Steven Gerrard er også ettertraktet, og ifølge Sky Sports ser Atlético Madrid på muligheten til å hente Matty Cash, enten i januar eller til sommeren.