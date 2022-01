Mine beste tips mot kjedsomhet i covid-isolasjon

Så var det min tur da. De to røde strekene på selvtesten dukket opp på mandag morgen. Ikke så overraskende kanskje, for jeg har to barn som testet positivt før meg. I tillegg har jeg jo hørt ett og annet om at korona er smittsomt i nyhetsbildet.

Det er ikke nødvendig å pynte på hvordan de siste dagene har vært. Jeg skal være ærlig å si at det er tøft. Veldig tøft.

Ikke virus-messig, der slapp vi billig unna. Begge barna var nesten ikke syke i det hele tatt. Min kone er fortsatt ikke smittet, og jobber for fullt på hjemmekontoret, så jeg må ta meg av barna.

Jeg ble også syk. Det startet med litt svie i halsen og deretter gikk det fort nedover med formen. Feber, vondt i kroppen, og man orker liksom ingenting. Det er tøft. Man må antagelig være mann for å forstå hvordan det er å kjempe seg gjennom et 24 timer med mellom 37 og 37,5 i feber.

Men jeg greide det. Et døgn i sengen, med HBO på laptop, så var jeg frisk igjen.

Isolert

For min del er det det som kommer etter sykdom som er det verste. De dagene der du ikke er syk. Det er da man innser, at de neste seks dagene er du låst inne i et hus, sammen med tre personer med totalt ulike interesser, meninger og behov.

Jeg snakker om familien, og jeg snakker om isolasjons-kjedsomheten.

Ikke misforstå. Korona er alvorlig. Jeg har gjort alt jeg kan for ikke å bli smittet. Jeg er trippel-vaksinert og har fulgt alle gamle, nye, oppdaterte, nedgraderte og reverserte tiltak så godt jeg har kunnet. Men det må være lov å si: Selv om covid er vår tids største pandemi som har tatt livet av millioner verden over, så er covid også veldig, veldig kjedelig.

I skrivende stund har jeg først vært seks dager i nærkontaktisolasjon. Så ble jeg selv syk i et døgn. Nå er jeg på dag fire av min egen smitteisolasjon. Fire av seks dager. Minst! Det er det FHI og helsenorge skriver. Og tro meg, jeg har lest reglene mange ganger for å lete etter smutthull i regelverket. Men glem det, det finnes ikke. Dette er bare noe man må gjennom.

Jeg vet hva du tenker nå. Og svaret er ja. Ja, jeg har sett Succession. Jeg har sett Yellowstone. Jeg har rundet Netflix og HBO og alle andre strømmetjenester for lenge siden. Jeg har rundet Youtube, og egentlig hele internett.

Det er nettopp derfor dette er så tungt. Det er ikke noe mer å finne på. Derfor skriver jeg denne artikkelen. Jeg har tenkt å dele noen tanker og erfaringer fra mine dager i isolasjon så langt. Jeg tror nemlig at det er viktig at vi deler med hverandre, og snakker sammen om vanvittig sinnssykt kjedelig disse dagene kan være. For det er først når vi snakker om det at vi kan lære hvordan denne kjedsomheten fungerer, og hvordan vi kan beskytte oss best mulig mot den.

Tenk positivt

I likhet med sorg så tror jeg kjedsomhet også har sine faser. For meg startet det med å si til meg selv: "Prøv å tenk positivt". Tenk at "dette ordner seg, dette skal vi klare".

Det er selvfølgelig selvbedrag, for ganske raskt skjønner man at det er helt fucking umulig å tenke positivt, og at man faktisk er stuck med familien de neste seks dagene (minst). Da er det viktig å ikke få panikk. Det er lov å gråte litt, men ikke få panikk.

Når man er ferdig med sinnet og skyldfølelsen over å ha vært så dum at man ble smittet i den uken man uansett hadde turnusfri fra jobb, så er det på tide å forhandle. Hvordan kan man på beste måte komme seg igjennom dette?

Gaming med fyr i peisen

For meg var det åpenbart. Jeg tar opp gaming igjen. Det kan både jeg og sønnen min ha glede av sammen. Vi kjøper oss en playstation 5. Det blir gøy! Bare å gå på nettet og bestille pronto.

Mitt råd til deg som tenker det samme: Sett av god tid til å lete, for det er nemlig umulig å finne noen til salgs. Eller det vi si, de selges “brukt” på Finn.no, men da koster de rundt tilsvarende av brutto nasjonalprodukt til et lite afrikansk land. Glem det.

Ok, på tide å riste av seg skuffelsen. Her er det bare å puste ut, og forsøke å ikke reversere tilbake til sinne-stadiet. Glem den playstation. Det er ikke verdt det. Det kan være enda hyggeligere å bare sitte å fyre i peisen eller en bålpanne ute. Det kan jo hele familien være med på. Da trenger vi bare litt ved. Bare å gå på nettet og bestille pronto.

Har du prøvd å få tak i ved for tiden? Hvis ikke råder jeg deg faktisk til å søke litt rundt å se hva du finner. Det er irriterende fasinerende å se hva folk kan få seg til å ta betalt for noe som vokser i skogen. Altså et oppkuttet tre.

Nei, også her blir konklusjonen at det er ikke verdt det. Det eneste som er mer overpriset og vanskelig å få tak i enn en Playstation 5 er ved.

Snakk med noen

Ok. Hva skal jeg gjøre da? Noe fornuftig kanskje. Noe hyggelig. Snakk med barna! Bli bedre kjent med barna mine. Det er bra. Det gjør vi. La oss sette oss ned å snakke litt.

Hvem er bestevennene deres på skolen og i barnehagen? Har dere kjærester? Hva vil de bli når de blir store? Liker de fond eller aksjer når det gjelder kapitalavkastning?

– Vet ikke, er svaret jeg får.

Men jeg gir meg ikke, og vrir samtalen inn på barnas premisser. Som om det var en god ide.

Min åtte år gamle sønn er interessert i en ting. En eneste ting. En totalt grusom oppfinnelse, som jeg antar kommer fra Japan, for rarere og mer meningsløst blir det ikke.

Jeg snakker om Pokemon go. Han babler av gårde om levels og raids, og spør om jeg tror at Articuno EX med hp 170 mot Cufant med hp 100 er lett match?

–Vet ikke, svar jeg.

Det skal covid-isolasjon ha. Er det en ting som er kjedeligere enn isolasjon så er det å høre på det som føles som endeløse monologer om Pokemon go. Etter 15 minutter er jeg ferdig her. Kapitulert.

– Gå å spill litt i stedet du. Spill til det tyter ut av ørene. Vi satser på avvenning når denne isolasjonen er over, sier jeg og vender oppmerksomheten mot min datter på fire år.

Hun er en mester på å leke. Gjerne med enhjørninger, og aller helst enhjørninger som er på fest. Så jeg setter med ned på rommet hennes. Får servert en kopp med luft, noen biter leke sushi av plast og leke-is. Jeg lukker øynene, og prøver så godt jeg kan å leke, eller drømme at plastkoppen er et glass med hvit burgund, at jeg sitter på en ekte restaurant der sushien faktisk kan spises.

Så langt er dette høydepunktet mitt i isolasjonen. Men øyeblikket varte ikke særlig lenge. Jeg må finne på noe mer fornuftig.

Vask undersiden av bordet

Det var på dette tidspunktet det skjedde for meg. Husarbeid. Det er fornuftig, det må uansett gjøres, og det kommer til å ta tid. Jeg starter basic. Oppvask, toalett, gulv etc.

Det som er litt skuffende er at det går irriterende raskt å rengjøre hele huset. Det er da man må bli kreativ. Er det lenge siden du vasket undersiden av spisebordet, eller innsiden av oppvaskmaskinen? Finnes det et bedre system i skohyllen i gangen? Kunne kablene bak TVen vært rette og stripset bedre? Svaret på alt dette er ja.

Så ja, nå sitter jeg her da. På dag fire av isolasjonen, med verdens reneste og ryddigste hus. Omringet av enhjørninger og Pokemon kort. Uten Playstation 5 og ved.

Det eneste jeg har på agendaen de neste dagene er å barbere noe gøy ut av skjegget jeg har latt gro ut denne evigheten.

Jeg trenger hjelp. Derfor har jeg skrevet denne artikkelen. En artikkel som forøvrig tok 13 timer å skrive, fordi jeg har måtte hjelpe min datter ut av en enhjørningdrakt, og inn i en Elsa-kjole, og tilbake igjen til enhjørningdrakten fordi hun angret, og så ville perle igjen. Men det er ikke poenget.

Målet med artikkelen er at flest mulig fremover skal slippe det jeg har gått gjennom. Altså ekstrem kjedsomhet på et nivå som er vanskelig å forklare.

Kan sammen nå være så snill å bidra i denne siste, men ikke minst viktigste dugnaden fremover? Kan vi inspirere hverandre, og hjelpe hverandre ut av kjedsomheten?

Skriv et kåseri, tegn en tegning. Hva som helst. Lag en morsom video til meg og legg ut på sosiale medier. Merk med #TV2KjederSeg.

Jeg ser virkelig frem til å se hva dere finner på. Det mener jeg av hele mitt kjedsommelige hjerte.