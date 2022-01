Uværet herjer: – Ikke utfordre naturkreftene

Farevarslene lyser rødt over store deler av landet som følge av kraftig uvær i helgen.

Lørdag blåser det kraftig vind med opptil orkan styrke flere steder i landet, og det faller store mengder nedbør. Særlig Sør-Norge er rammet av stormsenteret.

– Status nå er at det regner kraftig, og telefonene hagler inn angående vann som flommer over veien. Det gjelder stort sett hele Vestlandet, forteller trafikkoperatør i Statens vegvesen, Tom Erik Englaugstad, til TV 2.

– Det er en utfordrende dag her i dag, sier han.

Det er kraftig redusert fremkommelighet på mange veier på grunn av høy vannføring, og ifølge trafikkoperatøren er det ventet at flere veier og fjelloverganger vil stenges i løpet av dagen.

– Vi vil råde til å ikke legge ut på tur i ettermiddag og kveld. Helst ikke kjør lengre strekninger hvis du kan unngå det, sier Englaugstad.

STENGT: Slik ser det ut på riksvei 13 ved Vikafjellet lørdag morgen. Foto: Statens Vegvesen / Webkamera

Stor fare for skred

I Indre Fjordane og Hardanger er det rødt farevarsel for snøskred, som indikerer stor fare. Det er ventet naturlig utløste skred begge steder.

Også i Nord-Troms, Lyngen, Indre Troms, Svartisen, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Jotunheimen, Hallingdal, Indre Sogn, Vest-Telemark, Voss og Heiane er det oransje farevarsel, som indikerer betydelig fare for snøskred.

Den kraftige vinden gir oransje farevarsel med advarsel om svært kraftige vindkast i både Rogaland, Hordaland, Agder, Telemark og Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark.

– Fra lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag ventes det periodevis svært kraftige vindkast østafjells, 23 til 30 meter per sekund, skriver Meteorologisk Institutt på sine sider.

– Ikke utfordre naturkreftene

Faren er stor for at ting kan tas av vinden. En forventet konsekvens av uværet er blant annet stengte veier som følge av trær og objekter i veibanen, og strømbrudd som følge av trær som velter over strømledninger.

Agder politidistrikt ber folk sikre løse gjenstander, og fraråder folk å oppsøke uværet.

– Politiet ber publikum om å sikre løse gjenstander og ikke utfordre naturkreftene ved å oppsøke utsatte steder, skriver politiet i Agder på Twitter.

#Agder: Det er sendt ut varsel om kraftig vind, oransje nivå, gjeldende fra i dag lørdag kl 1500 til søndag kl 1200. Det kan ventes full storm langs kysten. Politiet ber publikum om å sikre løse gjenstander og ikke utfordre naturkreftene ved å oppsøke utsatte steder. — Politiet i Agder (@politiagder) January 29, 2022

På Osterøy har det gått et steinras, og et uthus er delvis knust av en stor stein. Ingen er skadet, men politiet har iverksatt evakuering av 20 hus som ligger på stedet.

– Kommunen er varslet og kaller ut geolog for å ta en kvalifisert vurdering av terrenget over boligfeltet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

#Osterøy #Haus, kl.11:18, Steinras. Politiet er på staden, der ein stor stein har losna i ein skåning, og treft og knust delar av eit uthus. Ingen personar har komme til skade. Kommunen er varslet, og politiet vurderer evakuering av bustadhuset. — Vest politidistrikt (@politivest) January 29, 2022

Flere veier er stengt som følge av uværet, mens enkelte veier har kolonnekjøring.

Disse fjellovergangene er stengt:

E10 Bjørnefjell

Fv. 50 Hol - Aurland

Fv. 51 Valdresflye (vinterstengt)

Fv. 53 Tyin - Årdal

Rv. 13 Vikafjellet

Rv. 15 Strynefjellet

Disse fjellovergangene har kolonnekjøring: