Mann alvorlig skadet etter mulig knivstikking på Grünerløkka

Politiet jobber på stedet etter at en mann er alvorlig skadet i forbindelse med en mulig knivstikking. En mann i slutten i slutten av 20-årene er pågrepet.

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter at de er på stedet i forbindelse med en mulig knivstikking på Grünerløkka i Oslo.

En mann ble funnet på utsiden av en oppgang, og blør mye fra magen. Det er ikke kjent med hva som har skjedd, opplyser politiet.

– Han er alvorlig skadet og blir kjørt til sykehus. Hendelsesforløpet er ukjent og politiet jobber på stedet med vitnebeskrivelser, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt.

Den skadde personen er en mann i 20-årene, forteller operasjonslederen.

Politiet opplyser at en person er pågrepet mistenkt for hendelsen, og at det er en mann i slutten av 20-årene.

Det var forbipasserende som fikk øye på mannen.

– Det er ganske kaotisk på stedet, sier Solberg til NTB.

Politiet har sperret av et stort område i Vogts gate. På samme tidspunkt er det mer enn ti politibiler på stedet, forteller TV 2 sin reporter på stedet.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 10.50.