Her «rømmer» OL-løperne fra marerittcampen: – Vi biter negler

ARRIVEDERCI: Lørdag var campen i italienske Seiser Alm over for resten av langrennslandslaget.

Oppladningen til OL har vært alt annet enn ideell for langrennslandslaget. Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger har alle testet positivt for korona og mister minst åpningsøvelsen i lekene i Beijing.

Lørdag morgen var det takk og farvel til oppladningscampen for langrennslandslaget i Seiser Alm. Emil Iversen, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg og flere i støtteapparatet satte kursen til flyplassen i Verona.

Johannes Høsflot Klæbo forlot Seiser Alm i privatfly fredag.

– Rømmer er jo helt sikket den tabloide vinklingen på det. Vi drar i alle fall hjem og tar de siste to døgnene der før avreise til Kina, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2 fredag kveld.

Ved avreise stilte ikke langrennsutøverne eller Myhr Nossum til intervju med TV 2.

I utgangspunktet skulle de norske langrennsutøverne dra hjem søndag. Nå er hjemreisen fremskyndet én dag. Det forklarer Myhr Nossum slik:

– Det er litt todelt. Det handler om at vi har mulighet til å transportere alle til flyplass med fly og alt uten å nærkontakter i forhold til buss, et cetera som vi har fått tak, så vi slipper å sett folk i biler. Nummer to er at alle er negative nå, og karantenereglene er litt annerledes i Norge enn i Italia. Per nå med «recent events», så biter vi jo negler her. Det gjør vi.

– Sover ikke godt om natten

Myhr Nossum omtaler, naturlig nok, oppladningen til OL i Beijing som «annerledes» og noe han aldri har sett maken til.

– Vi utøvere og ledere som er her har virkelig fått godt med oppbrettede armer og vi jobber på. Det er en sinnssyk jobb som er gjort av dem hjemme som gjør at vi forhåpentligvis gjør at vi reiser til OL med nesten fulltallig tropp, sier han.

Landslagstreneren sier koronasituasjonen har gjort oppholdet i Italia krevende. Det har blitt brukt flere timer på logistikk enn på feltet som trener de siste dagene, forklarer han.

– Jeg sover ikke godt om natten, men jo flere PCR-tester vi tar og for hver dag som går, jo tryggere er jeg på at vi skal fortsette å teste negativt. De siste sju dagene så har vi alle levd en eremitt-tilværelse og vært bare for seg selv og ikke hatt noen nærkontakter. fortsetter man å teste negativt er det bare positivt, sier han og legger til:

– 21. februar så driter jeg i om det blir flere tester, men frem til da skal «guarden» holdes ekstremt høyt.

BUSS: Langrennslandslaget dro til flyplassen i egen buss. Foto: Ernst Lersveen

– Flere er i angrepsposisjon nå

Landslagstreneren sier oppladningene til store mesterskap vanligvis styrkes av det sosiale fellesskapet i troppen. Han håper landslaget er så godt forberedt som mulig, enda det sosiale har blitt svært amputert i Seiser Alm.

– Det har fått gjort den jobben de skal, men det er ikke til å stikke under en stol at det har kostet for enkelte. Heldigvis er det ikke OL i morgen, sier Myhr Nossum, og tilføyer:



– Vi ser allerede nå at flere er i angrepsposisjon nå enn de var i går kveld. Det er det ikke noe tvil om.

OL i Beijing starter 4. februar.