Svensk langrennsløper testet positivt på korona

En skiløper i den svenske OL-troppen har testet positivt for korona.

Fredag kveld ankom Sveriges langrennstropp OL-landsbyen. Like etterpå testet langrennsløperen Leo Johansson positivt for koronaviruset.

– En trist melding for Leo og for troppen, men ingen andre på langrennslandslaget testet positivt ved ankomst, sier troppssjef Peter Reinebo i Sveriges olympiske komité i en mail til TV 2.

Johansson testet også positivt for korona før en treningsleir i Italia for to uker siden, og ble derfor hjemme i Sverige uten å ha kontakt med resten av langrennslandslaget.

Han testet negativt seks ganger før avreise til Kina, men testet positivt igjen ved ankomst.

KAOTISK: tilstander for norske, danske og svenske OL-utøvere, støtteapparat, trenere og presse ved bagasje utleveringen ute på flyplassen i Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

To nærkontakter

– Vårt medisinske team har gjort vurderingen at den positive testen er et resultat av hans tidligere infeksjon. Vi vurderer at han foreløpig ikke er smittsom, sier Reinebo.

Johansson kan gå ut av karantenen når han har tatt to negative tester med 24 timers mellomrom.

– Det er selvfølgelig ikke en god situasjon og vi støtter alle Leo i dette, og håper at han snart kommer seg ut av isolasjonen. Det er en tøff beskjed å få under dem første OL-dagen. Han er skuffet, men har godt mot og håper å komme tilbake til OL-landsbyen snart, sier landslagssjef Anders Byström.

– Får konkurrere



Ifølge spillereglene for OL, Playbook, vil de som satt i nærheten av Leo Johansson på flyet mellom Oslo og Beijing bli klassifisert som nærkontakter. Dette er Marcus Grate og Calle Halfvarsson.

– Marcus og Calle får trene og konkurrere som vanlig under OL. Vi følger reglene og passer på at de som er klassifisert som nærkontakter følger en spesiell protokoll, sier Reinebo.

Langrennskonkurransene i Beijing starter med skiathlon for kvinner 5. februar, mens herrenes første konkurranse starter dagen etter.