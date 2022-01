Zuccarello ble historisk: – En perfekt dag

Det ble en spesiell dag for Mats Zuccarello. Han var med da kameraten Henrik Lundqvist ble hyllet. Så kom et spesielt øyeblikk med de to, før Zuccarello ble historisk.

Tilfeldighetene ville ha det til at Mats Zuccarello var tilbake i sin gamle hjemmearena Madison Square Garden på samme dag som bestekameraten Henrik Lundqvist skulle hylles.

De to spilte sammen i ni år i New York Rangers og ble nære venner. I 2019 forlot Zuccarello New York, og året etter tok den svenske målvakten farvel med klubben etter femten år. I i fjor måtte han legge opp etter en hjertefeil.

Natt til lørdag norsk tid ble Lundqvists draktnummer – 30 – «fredet» og et stort banner med nummeret og navnet ble hengt opp under taket, slik klubben, gjør med sine største legender.

– Det var en bra seremoni. Å ta seieren her var en bonus, sa Zuccarello på pressekonferanse etter kampen.

FORTJENT HYLLEST: Henrik Lundqvist fikk se sitt draktnummer bli fredet. Foto: John Munson

Lundqvist brukte anledningen til å takke alle som var der for han gjennom Rangers-karrieren.

– Jeg er så glad for å kunne dele dette øyeblikket med min familie og mine venner, men aller mest er jeg glad for å få muligheten til å takke dere. Dere har støttet meg gjennom hele min karriere. Det har vært en fantastisk opplevelse, som har gitt meg så mye glede, og det har definitivt betydd mye for å gjøre reise min så unik. Takk!, sa svensken.

Kameratene ga hverandre en god klem etter seremonien.

STERKT BÅND: Henrik Lundqvist og New York Rangers-supporterne har utviklet et sterkt bånd. Her er han etter å ha sett sitt eget draktnummer bli fredet. Foto: John Munson

Spesielt øyeblikk

Da Lundqvist ble hyllet som en helt, ble Zuccarello mottatt som en. Rangers-supporterne ga uttrykk for sin kjærlighet til den norske stjernespilleren.

Flere ganger da han ble vist på storskjermen under kampen utbrøt publikum " ZUUUUUCCC", for å uttrykke sin kjærlighet. Nordmannen hadde en god relasjon til supporterne og de har tydeligvis ikke glemt den norske magikeren.

– Vi hadde et spesielt forhold gjennom ni år. Jeg er et bra sted nå og elsker det. Nå får jeg det beste fra to verdener, sa Zuccarello.

Underveis i oppgjøret ble Lundqvist intervjuet på den amerikanske sendingen. Da oppsto et spesielt øyeblikk.

Da Zuccarello fikk pucken, sa svensken: "Ikke la den mannen score." Under sekundet senere lå pucken i mål.

I FORM: Mats Zuccarello er kanskje bedre enn noen gang tidligere. Foto: Darryl Dyck

Ny klubbrekord

Da Frederick Gaudreau ble matchvinner for Minnesota Wild, var det etter en smart pasning fra den norske 34-åringen.

Ikke bare sendte det Wild i ledelsen. Zuccarellos målgivende sørget også for at han satte klubbrekord.

Aldri før har noen Minnesota Wild-spiller notert seg for to eller flere målpoeng i seks kamper på rad.

– At han i en alder av 34 år er bedre enn noen gang og setter nye rekorder for seg selv og for klubben forteller hvilken fantastisk idrettsutøver han er. Han har nå 30 poeng på de siste 22 kampene! All den hyllesten han nå får i NHL er fullt fortjent, og her er det bare å nominere Zuccarello til årets norske utøver allerede, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

Det var også nordmannens tiende kamp på rad med målpoeng. Det fører han opp på en delt andreplass, sammen med flere spillere, i klubbhistorien. Rekorden for antall kamper på rad med målpoeng er det Mikael Granlund som har. Han hadde tolv kamper på rad med målpoeng i 2016/17-sesongen.

Et spesielt forhold

Tidligere på dagen var TV 2 til stede da Zuccarello på en pressekonferanse satte ord på hva vennskapet med den svenske målvakten har betydd.

– Han var her fra dag én. Han tok vare på meg, først og fremst. Kona og barna hans.., Vi har vært sammen i ni år her. Han var et forbilde før han kom hit. Og da han kom hit, så er det klart at man ser opp til ham. Man har lært mye. Han har betydd veldig mye, sa han.

Zuccarello har tidligere omtalt deres vennskap på denne måten:

– Vanligvis da vi skulle ut på noe sammen, kom han i dress og jeg med joggebukse. Han har levd under et enormt press under mange år. Jeg er mer en som forteller vitser, mens han er mer seriøs, så jeg tror kanskje han liker det i meg, og jeg liker det i ham. Jeg tror vi utfylte hverandre på den måten.

