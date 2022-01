Fly sliter med å lande flere steder i landet

Ifølge nettstedet Flightradar24, har flere fly som etter planen skulle ha landet i Bergen og Stavanger natt til søndag problemer med å innta landing.

Flyet fra Gran Canaria som er avbildet skal etter planen lande på Flesland lufthavn i Bergen tidlig natt til søndag. Ifølge nettstedet, ser det ut til at flyet har problemer med å innta landing. Foto: Skjermdump / Flightradar24

Ifølge nettstedet, ser det ut til at dette blant annet gjelder to fly fra Gran Canaria som lettet klokken 18.07 og 19.08. Begge flyene eies av Norwegian.

Også et fly som lettet fra Malaga lørdag kveld har hatt problemer med å lande grunnet stormen, men fikk landet rett etter midnatt søndag.

Endret retning

Flyet som lettet fra Gran Canaria 18:07, flyvning DY9171, har sirkulert rundt Bergen lufthavn Flesland over en lengre periode.

Klokken 00.52 natt til søndag har flyet endret retning mot Oslo lufthavn.

Oppkast og hyperventilering

Ifølge en av TV 2s reportere som var om bord på flyet, fikk flyet tre forsøk på lande i Bergen, men har nå landet på Gardermoen.

– Det var veldig dramatisk, og det var tilløp til panikk på landingsforsøk nummer to og tre hos passasjerene. Mange har kastet opp og flere har hyperventilert under landingsforsøkene. Nå er alle lettet for å være på bakken, sier TV 2s reporter Elias Engevik.

Dette flyet skulle etter planen lande i Bergen rett etter midnatt søndag.

Også det andre flyet som lettet fra Gran Canaria klokken 19.08 har endret retning østover.

I Stavanger skal vinden også ha skapt problemer for et fly. Ifølge nettstedet har flyet klart å komme seg ned på bakken tidlig natt til søndag.

Saken oppdateres!