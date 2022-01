Biden sender soldater til Øst-Europa

USAs president Joe Biden sier at han snart skal sende et lite antall amerikanske soldater for å styrke Natos tilstedeværelse i Øst-Europa.

– Jeg skal flytte styrker til Øst-Europa og Nato-landene i nær fremtid. Men ikke for mange, sa Biden til journalister fredag etter at han kom tilbake til Washington fra et besøk i Philadelphia.

USA har fra før titusener av soldater utstasjonert i hovedsak i Vest-Europa. Men Pentagon ser på muligheten for å sende et mindre antall forsterkninger til Nato-land i Øst-Europa.

Tidligere denne uken sa Pentagon-talsmann John Kirby at 8500 amerikanske soldater skal gjøres klare til å utplasseres ved behov for å støtte Nato, som er bekymret for at Russland skal invadere Ukraina.

En slik utplassering av amerikanske styrker vil ikke bare være av militær betydning, men også politisk betydning, ved at den forsterker USAs involvering i konflikten.

Frykter ringvirkninger

Ukraina er ikke Nato-medlem, men USA frykter at Nato-land som grenser til Ukraina, kan bli rammet av ringvirkninger hvis Russland angriper Ukraina.

Russland understreker på sin side at landet ikke har planer om å angripe Ukraina, men landet har utstasjonert rundt 100.000 soldater nær grensen mot Ukraina. Russland krever at Ukraina aldri må få bli Nato-medlem.

Motsatt effekt

I forrige uke advarte Biden på en pressekonferanse om at et russisk angrep mot Ukraina kan gi motsatt effekt av det Kreml ønsker.

– Vi kommer til å øke tilstedeværelsen av styrker i blant annet Polen og Romania, hvis Putin skulle foreta seg noe. Disse landene er del av Nato, sa Biden.