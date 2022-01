Flere kjøretøy involvert i trafikkulykke – flere personer løp fra stedet

Fredag kveld fikk politiet i Oslo melding om at det hadde oppstått en trafikkulykke på Rodeløkka i Oslo. Politiet informerer om at tre kjøretøy er involvert i ulykken.

To menn og to kvinner fra den ene bilen har løpt fra stedet, skriver politiet på Twitter.

– Det er en del materielle skader på bilene, men vi har ennå ikke fått melding om alvorlig personskader, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Tor Gulbrandsen til TV 2.

Politiet søker etter fire personer som løp sin vei etter trafikkulykken i Oslo fredag kveld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gulbrandsen opplyser at det fremstår som at én av bilene har kjørt inn i to parkerte biler før den kolliderte med en møtende varebil.

Operasjonslederen har ingen informasjon om hvorfor personer fra den ene bilen løp fra stedet.

– Politiet har akkurat ankommet stedet. Vi søker nå etter personene som løp vekk, sier Gulbrandsen til TV 2 ved midnatt natt til lørdag.