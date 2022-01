Milliard-ranet sjokkerte en hel verden – slik gikk gjerningsmennene frem

Den 25. november 2019 bryter flere maskerte menn seg inn i Det grønne hvelvet i Dresden. I løpet av få minutter forsvant noen av verdens mest verdifulle og historiske juveler. Gjenstandene har fremdeles ikke kommet til rette.

En rettssak mot seks menn som er anklaget for å ha utført ett av historiens største juveltyverier startet i Tyskland fredag.

113 millioner euro

Det grønne hvelvet i Dresden, eller Grünes Gewölbe, er et av de eldste museene i Europa. Utsmykket med mer enn 4300 diamanter, var skattene som ble stjålet fra hvelvet verdt minst 113 millioner euro – rundt én milliard norske kroner.

Direktøren for Dresdens statlige kunstsamling, Marion Ackermann, mener derimot at den historiske og kulturelle verdien av skattene er langt viktigere enn den materielle, skriver CNN.

Juveler til en samlet verdi på rundt én milliard norske kroner ble stjålet fra Det grønne hvelvet i Dresden 25. november 2019. Foto: Juergen Karpinski

En hattespenne fra 1780-tallet dekorert med 15 store og mer enn 100 små diamanter, samt et sverd og en slire som til sammen inneholdt mer enn 800 diamanter, er blant de stjålne gjenstandene.

Nøye detaljert plan

Fire måneder før ranet dro én av de mistenkte personene til byen Magdeburg, 280 mil nordvest for Dresden. Vedkommende skulle hente en mørkeblå Audi S6, ifølge etterforskerne i saken.

Kjøretøyet ble avregistrert i forkant av ranet, og fungerte som tyvenes fluktbil.

Bare dager før de mistenkte gjerningspersonene tok seg inn i Det grønne hvelvet, ble stengene over vinduet som tyvene brukte for å ta seg inn i bygget fjernet.

Gjerningspersonene festet så stengene på plass igjen ved bruk av lim for ikke å vekke mistanke hos tilfeldige forbipasserende, sier politiet.

Dette bildet, hentet fra et overvåkningskamera i Det grønne hvelvet i Dresden, viser en person i svarte klær som ødelegger montre med juveler. Foto: Politiet i Sachsen

Vinduet var i blindsonen til områdets overvåkningskameraer. Bevegelsessensoren i bygget, som egentlig skulle ha blitt utløst av innbruddet, gikk ikke av.

Departementet for kultur og turisme har tidligere uttalt at alarmen gikk av dagen før innbruddet, og at byggets sikkerhetsvakter ikke klarte å reaktivere den.

Av hensyn til etterforskningen har departementet valgt å ikke kommentere alarmsvikten ytterligere

Politietterforskere går foran Residenzschloss, Residence Palace, bygningen med det grønne hvelvet i Dresden mandag 25. november 2019. Foto: Sebastian Kahnert / AP

Innbruddet minutt for minutt

Klokken 04:55 den 25. november 2019 oppstår det brann i en strømfordelingsboks nær Det grønne hvelvet i Dresden. Brannen forårsaker «blackout» i området.

04:57: Et overvåkningskamera fanger opp to tyver som tar seg inn i hvelvet. Én av dem bruker en øks for å knuse glasset i en montre.

04:59: Politiet får melding om at det foregår et innbrudd i Det grønne hvelvet.

05:04: Den første politipatruljen blir sendt til stedet. Like etter blir 16 patruljebiler sendt ut i jakten på de mistenkte personene.

05:05: En observasjon av et mistenkelig kjøretøy blir rapportert til politiet.

05:10: Det blir meldt om en brann i en underjordisk garasje på Kötzschenbroder Strasse.

Klokken 04:55 den 25. november 2019 oppstår det brann i en strømfordelingsboks nær Det grønne hvelvet i Dresden. Brannen forårsaker «blackout» i området. Foto: SEBASTIAN KAHNERT / AFP

Ifølge videoer hentet fra overvåkningskameraer, ser det ut til at tyvene visste hvor de skulle. Etter å ha tatt seg inn i bygget gjennom et vindu, mener politiet at de skyndte seg gjennom hvelvets heraldikkrom og rett til smykkerommet hvor museets mest verdifulle gjenstander var utstilt.

Ifølge overvåkningsmateriale, ble det hele gjennomført på få minutter.

Før ranerne rømte, sprayet de rommet ned med pulver fra et brannslukningsapparat for å dekke over alle spor.

Politiet opplyser at ranerne rømte fra stedet i en Audi S6. 13 minutter etter at overvåkningskameraer fanget opp ranerne som tok seg inn i hvelvet, var Audien blitt forlatt og påtent i en underjordisk garasje rundt tre mil unna.

Innside-informasjon

Hvelvets to sikkerhetsvakter så ranet utspille seg på et overvåkningskamera, men grep ikke inn. Denne avgjørelsen ble senere avhørt av politiet, men Ackermann, direktøren for Dresdens statlige kunstsamling, forteller at vaktene hadde fulgt sikkerhetsprotokollene.

– Den eneste måten disse tingene skjer på er hvis ranerne får godt innside-informasjon i forkant. Du må for eksempel vite at rommet ikke er kontrollert av laserstråler, opplyser Roy Ramm, sikkerhetskonsulent og tidligere sjef for spesialistoperasjoner ved New Scotland Yard i London.

I mars 2020 opplyste Sachsens statsadvokatkontor at de undersøkte fire personer fra sikkerhetspersonellet ved museet.

Etterforskningen

I september 2020 sa politiet at de hadde mottatt hundrevis av tips, samt ransaket flere leiligheter i Berlin – eiendommer som antas å være knyttet til ranet.

Politiet gikk også ut med mer informasjon knyttet til hendelsen, blant annet at fluktbilens farge hadde blitt endret i forkant av ranet.

Den 17. november 2020, nesten et år etter at Det grønne hvelvets skatter ble stjålet, starter politiet en enorm sikkerhetsoperasjon i Berlin, og henter inn spesialstyrker og 1638 offiserer fra hele Tyskland, skriver mediehuset.

Familie siktet

Fem personer blir så siktet for tilknytning til ranet. Alle var medlemmer av Remmo-klanen – en av Tysklands mektigste kriminalitetsmiljøer.

Tre av de mistenkte ble arrestert. De to resterende var på flukt over en lengre periode, men ble senere varetektsfengslet.

En sjette og siste mistenkt i saken ble pågrepet i august 2021.

En måned senere ble alle de seks mennene siktet av påtalemyndigheten i saken. Mennene er blant annet siktet for grov gjengtyveri og brannstiftelse. Tre av de mistenkte er brødre. De tre andre er søskenbarn av brødrene.

Et mysterium

De stjålne gjenstandene verdt rundt én milliard norske kroner har ennå ikke kommet til rette.

Ramm og andre eksperter frykter det verste – at de stjålne gjenstandene har blitt brutt opp, steinene solgt videre og edle metaller smeltet.

– Alt dette krever organisering. Det er svært sjeldent at personene som faktisk har stjålet gjenstandene har kastet dem. Vi tror det finnes et nettverk. Derfor vil politiet være svært opptatt av å få tak i mobiltelefoner, datamaskiner, samt andre koblinger mellom de seks personene som skal stille i retten.

Det grønne hvelvet i Dresden forble stengt for besøkende i flere måneder av hensyn til etterforskningen. Museet åpnet opp igjen i mai 2020, men med skapene stående tomme.

De tiltalte personene kjøres til domstolen i Dresden den 28. januar 2022. Foto: JENS SCHLUETER / AFP

Rettssaken mot de seks siktede mennene skal etter planen vare til minst slutten av oktober. Dersom de mistenkte blir dømt, risikerer de fengselsstraffer på flere år.