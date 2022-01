Bekreftet: Lampard tar over Everton

Følg TV 2s Deadline Day-sending mandag fra 11.00 på tv2.no og TV 2 Play!

Everton bekrefter i sine kanaler at de har ansatt Frank Lampard som manager.

Ifølge britiske medier har Roberto Martínez, Wayne Rooney, Vítor Pereira og Duncan Ferguson alle blitt vurdert.

Rafael Benítez fikk sparken som Everton-manager 16. januar, og etter to ukers jobbing med å få på plass en erstatter er Lampard klar for sin andre Premier League-jobb som manager.

– Det er en stor ære for meg å representer og trene en klubb på denne størrelsen med tradisjonene i Everton. Jeg er svært sulten på å komme i gang. Etter jeg snakket med eieren og klubbledelsen følte jeg deres lidenskap og ambisjon. Jeg håper de følte at min ambisjon og hvor hardt jeg vil jobbe for det kan før det sammen, sier Lampard i et intervju på klubbens hjemmeside.

Det belgiske fotballforbundet satte foten ned for at Martínez kunne lede både Everton og Belgia frem mot VM, skriver The Times. Rooney har på sin side hevdet at han takket nei til et intervju.

Pereira ble først meldt til å ha vært favoritten. Nyheten ble møtt med stor skepsis blant supporterne, før portugiseren ga et oppsiktsvekkende intervju med Sky Sports under ansettelsesprosessen.

Ferguson, som har fungert som midlertidig manager for klubben ved to anledninger, gjorde et veldig godt inntrykk under intervjuet, ifølge The Times.

SJANSEN GLAPP: Klubbhelten Duncan Ferguson fikk ikke muligheten til å ta over Everton permanent. Foto: Darren Staples

Men det var altså Lampard som trakk det lengste strået.

43-åringen begynte managerkarrieren i Derby. Sommeren 2019 fikk han drømmejobben da han tok over Chelsea.

Der startet Lampard med overgangsnekt og et nylig salg av Eden Hazard.

Han ledet et ungt lag til fjerdeplass i Premier League. Den påfølgende sesongen gikk det tyngre. I januar 2021 fikk han sparken og forlot Chelsea på niendeplass i ligaen.

Den første oppgaven på Merseyside blir å løfte Everton ut av nedrykksstriden. De blå ligger på 16. plass med fem kamper uten seier, fire poeng foran Newcastle på nedrykksplass.