Zuccarello tilbake når kompisen hedres: – Det er stort at jeg får oppleve det

Kampen mot New York Rangers er spesiell på flere måter for Zuccarello. Ikke bare er det et gjensyn med Madison Square Garden og gamleklubben.

Før kampen skal også hans svenske kompis Henrik Lundqvist hedres.

Heiser drakten i taket

De to spilte sammen i ni år i Rangers og ble nære venner. I 2019 forlot Zuccarello New York, og året etter tok den svenske målvakten farvel med klubben etter femten år. Men i fjor måtte han legge opp etter en hjertefeil.

Før oppgjøret mot Minnesota Wild skal New York Rangers hylle målvaktsikonet og klubblegenden. Drakt nummer 30 skal heises opp i taket og fredes av klubben.

På pressekonferansen før kampen, sier Zuccarello – på klingende svensk – at han er svært glad for å kunne bevitne hyllesten av kompisen.

– Det er Henke og hans families store dag. Det er stort for meg at jeg får oppleve det. Som en venn. Jeg skal bare nyte hans dag. Samtidig har vi en kamp å spille, men det er klart jeg skal nyte det og være glad på hans vegne.

Han har hatt tett kontakt med Lundqvist, og blitt jevnlig oppdatert på kompisens helsetilstand.

SHOWKAMP: Zuccarello og Lunqvist arrangerte showkamp sammen i Norge i 2018. Foto: Berit Roald

– Jeg driter i om han spiller hockey. Det viktigste er at han kan være der for familien sin og leve et godt liv. Og det sier han at han kan, sier Zuccarello på spørsmål fra svensk presse.

Zucca til TV 2: – Eneste man er lei seg for

Til TV 2 sier Zucca at han har mye å takke Lundqvist for.

– Han var her fra dag én. Han tok vare på meg, først og fremst. Kona og barna hans.., Vi har vært sammen i ni år her. Han var et forbilde før han kom hit. Og da han kom hit, så er det klart at man ser opp til ham. Man har lært mye. Han har betydd veldig mye.

Zuccarello ble raskt fansens kjæledegge i New York, men klarte aldri å ta hjem Stanley Cup-bøtten.

– Det er det eneste man er lei seg for. Men det er ikke bare bare å vinne Stanley Cup. Men vi var nære flere ganger. Det er synd det ikke gikk. Nå har jeg så klart fokus på Minnesota og mitt lag nå, men når jeg legger opp og ser tilbake, så var det en veldig fin tid. Men det er vanskelig for meg å tenke tilbake nå.

Hyller «lekekameraten»

Zuccarello pøser inn målpoeng og er i storform før møtet med gamleklubben.

– Jeg føler meg fin og at jeg holder meg bra. Man blir smartere jo eldre man blir, sier Oslo-gutten til TV 2.

Sammen med russiske Kirill Kaprizov og Ryan Hartmann har Wild en fryktet angrepsrekke.

– Kiril er fantastisk. En av de beste spillerne i ligaen. Vi har klikket veldig bra, på og utenfor isen. Vi tenker veldig likt og er veldig lekne begge to, på trening og på kamp. Det er alltid gøy å ha en lekekamerat.

LEKEKAMERATER: Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello har virkelig funnet tonen i Minnesota Wild denne sesongen. Foto: David Berding

Se Zucca hylle seg selv i videovinduet øverst.