Historisk fall i Russlands innbyggertall

I løpet av 2021 falt innbyggertallet i Russland med 1,04 millioner. Det er en historisk nedgang, ifølge landets statistikkbyrå.

Ikke siden Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 har det vært en så stor nedgang i innbyggertallet.

Russlands demografiske problemer har forverret seg under pandemien.

Ifølge det statistiske byrået Rosstat har over 660.000 mennesker dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset siden pandemien startet for to år siden.