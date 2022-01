Dansk EM-smell: – Fiaskoen hviler på hans skuldre

EM-favoritt Danmark tapte for Spania i semifinalen.

Spania - Danmark 29-25 (13-14)

Danmark kom til fredagens EM-semifinale mot Spania som stor favoritt, men kom til kort mot tittelforsvarer Spania, som vant 29-25.

Danmark er regjerende verdensmester og tok med seg OL-sølv hjem fra Tokyo i fjor, begge ganger etter å ha slått Spania i semifinalen. I EM må laget fortsatt vente på sin første finale siden 2014.

I dansk presse før landslagssjef Nikolaj Jacobsen kritikk.

– Danmark feilet første gang de ble satt på prøve under dette mesterskapet. Han kjempet for å finne løsningene. Når så mange profiler ikke har dagen, faller ansvaret tilbake på landslagssjefen. Det er rett og slett ikke godt nok. Fiaskoen hviler på hans skuldre, skriver BT i børsen.

– Danmark var for langsomme, og det ble for mye mann mot mann. Den taktiske duellen ble vunnet av den spanske treneren, Jordi Ribera, skriver DR.

Spania fortsetter på sin side ferden mot det som kan bli lagets tredje EM-triumf på rad.

– Vi må erkjenne Spania var et bedre lag i dag med unntak av et kvarter, så det var egentlig fortjent at de vant, sier Jacobsen til dansk TV 2.

Danmark var semifinaleklar allerede før siste kamp i hovedrunden, og landslagssjef Nikolaj Jacobsen valgte å spare spillere. Laget rotet bort en klar ledelse mot Frankrike, tapte med ett mål og fikk dermed Spania i stedet for Sverige som motstander i semifinalen. Med vilje, mente noen.

Det så lenge ut til å skulle gå helt fint. I første omgang ledet danskene med inntil fire mål. Lasse Svan satte inn 14-11 et drøyt minutt før pause, men to spanske reduseringer gjorde at den danske ledelsen halvveis var 14-13.

Etter pause var Spania best. To raske mål av Barcelona-spiller Aleix Gómez sendte laget i ledelse første gang på 17-16, og danskene kom aldri à jour igjen.

Gómez ble kampens toppscorer med elleve mål. Mikkel Hansen scoret åtte ganger for Danmark, men han gjorde også flere feil.

Kampen startet et kvarter forsinket som følge av ekstraomgangene mellom Norge og Island i kampen om femteplass.