Apple lanserer nye emojier – én får spesielt mye oppmerksomhet

Om et par måneder lanseres iOS 15,4, med den største oppdateringen av emojier siden 2017.

Apple lanserer 37 nye emojier i sin kommende iOS 15,4 oppdatering. Foreløpig finnes det bare en betaversjon av iOS-et, men de har allerede avslørt sine nye emojier på sin egen blogg.

Blant annet finner man et smeltende ansikt, et stiplete linje-ansikt, en pekefinger, hjertehender, interetniske håndtrykk, en tårevåt emoji og en gravid mann.

BOBLER OG BATTERIER: Det er stor variasjon blant de nye emojiene. Foto: Skjermdump Emojipedia/Apple

NYE EMOJIER: Dette er noen av de 37 emojiene vi får iløpet av våren. Foto: Skjermdump Emojipedia/Apple

Emojien av en gravid mann ble anbefalt som del av Unicode 14.0 september 2021. Unicode er å anse som «sentralbanken» for alle emojier på alle plattformer.

Unicode forklarte da at gravid mann-emojien blant annet kan brukes som tegn på at man er stappmett - og skriver at det ikke finnes noen rett eller feil måte å bruke en emoji på.

GRAVID: I det nye iOS-et blir det å finne en gravid mann i likhet med gravid dame. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Emojien omtales som «gravid person», og fikk allerede da massiv omtale. Det har imidlertid tatt noen måneder for Apple å lage sitt eget uttrykk på emojien.

Siden 2019 har mange brukere argumentert for kjønnsnøytrale varianter av de kjente ikonene.

HÅNDTRYKK: Det blir flere hudtoner å velge mellom. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

De ulike hudtonene skal også være med å fremme toleranse.

Det er forventet at iOS 15.4 kommer i mars eller april 2022, og det kan bli gjort endringer. Vanligvis blir imidlertid emojiene som er godkjent i betaversjonen, med inn i lanseringen av det nye iOS-et.

Ikke siden 2017 er det presentert flere nye emojier.