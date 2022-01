Joe Exotic dømt til 21 års fengsel

Den godt kjente dyrepasseren fra Netflix-hiten «Tiger King», Joe Exotic, har fått redusert sin straff fra 22 år til 21 år i fengsel.

Det melder Fox News.

– Ikke få meg til å dø i fengselet

Exotic, eller Joseph Maldonado-Passage som han egentlig heter, fikk sin nye fengselsdom fredag.

Dyrepasseren hadde bedt om å få en mildere straff slik at han kunne begynne på en ventende kreftbehandling.

STRAFF: Joe Exotic har bedt om mildere straff, men straffen ble bare redusert med ett år. Foto: Sue Ogrocki / AP

I fjor ble TV-profilen nemlig diagnostisert med prostatakreft.

– Vennligst ikke få meg til å dø i fengselet mens jeg venter på en sjanse til å bli fri, har Exotic tidligere sagt ifølge AP.

Exotic har hele tiden hevdet at han er uskyldig for det han sitter inne for.

Ville betale leiemorder

Han er dømt for å ha forsøkt å få to forskjellige leiemordere til å drepe dyrevernsforkjemper og eieren av «Big Cat Rescue», Carole Baskin.

Baskin er også en kjent profil i serien «Tiger King».

Årsaken til at han leide dem inn var på grunn av at Baskin hadde kritisert Exotic for hans behandling av dyr.

Exotic skal blant annet ha tilbudt en hemmelig FBI-agent 10.000 dollar for å drepe Baskin. Det tilsvarer cirka 90.000 norske kroner.

BASKIN: Ifølge Joe Exotic skal Carole Baskin (bildet) ha kritisert dyrepasseren for hans behandling av dyr. Foto: Loren Elliott / Tampa Bay Times via AP

Dyrepasserens advokat hevder at Exotic ikke var seriøs da han ba om dette.

Han er også dømt for å ha drept fem tigre, solgt tigerunger og forfalsket dyrelivsregister.

Baskin deltok også i saksbehandlingen og har ifølge AP sagt at hun var redd Exotic kunne true henne.



– Han fortsetter å bære intense følelser av dårlig vilje overfor meg, sa Baskin.