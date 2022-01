Regjeringen går bort fra jevnlig testing

Høyt smittetrykk er grunnen til at jevnlig koronatesting ikke lenger skal prioriteres. Nå skal først og fremst personer med symptomer teste seg.

På grunn av høyt smittetrykk, mener regjeringen at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing. Dette avvikles derfor umiddlebart.

Det opplyser regjeringen, ved helse- og omsorgsdepartementet, i en pressemelding fredag kveld.

Endringene i teststrategien gjøres på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, opplyser departementet.

– Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Som følge av endringen skal det prioriteres hvem som skal testes, ut fra en prioriteringsrekkefølge. Personer med symptomer på covid-19 prioriteres foran personer som følger et testregime for å slippe ut av karantene.

– Hver og en av oss må framover ta et større ansvar selv, og det gjelder også bruk av selvtester. Testene skal brukes når det er grunner til det, og da først og fremst ved symptomer, sier Kjerkol.

Hun understreker at kommuner som vurderer et eventuelt høyere tiltaksnivå, fremdeles må vurdere om jevnlig testing da kan være et alternativ.