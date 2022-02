Rettssaken mot Gooding Jr. starter

Gooding Jr er anklaget for å ha krenket tre forskjellige kvinner på tre forskjellige utesteder på Manhattan i 2018 og 2019, skriver nyhetsbyrået AP.

Den amerikanske skuespilleren nekter straffskyld.

OSCARVINNER: Gooding Jr. er kjent for flere Hollywood-filmer. I 1997 vant han Oscar for beste birolle i filmen «Jerry Maguire». Foto: Jordan Strauss

Anklaget for flere forhold

Ifølge AP ble Gooding Jr. arrestert i juni 2019 etter at en 29 år gammel kvinne fortalte politiet at han klemte på brystene hennes uten hennes samtykke. Det skal ha skjedd på Magic Hour Rooftop Bar & Lounge nær Times Square i New York.

Noen måneder senere ble Gooding Jr. siktet for ytterligere to hendelser. Da skal flere kvinner ha stått frem med nye anklager.

Rettssaken mot Gooding Jr. skulle etter planen ha funnet sted i april 2020, men ble stoppet på grunn av den kraftige økningen av koronasmitte i New York.

Skuespilleren er kjent for en rekke amerikanske filmer. I 1997 vant han Oscar for beste birolle i «Jerry Maguire». Hollywood-stjernen er også kjent for sin rolle i «The People vs. OJ Simpson».

Nekter straffskyld

Han har ifølge nyhetsbyrået Reuters forsøkt å avvise et sivilt søksmål i New York.

Gooding Jr. hevder kvinnen har brukt for lang tid på å saksøke ham. Kvinnen anklager ham for å ha forgrepet seg på henne to ganger i 2013.

Kvinnen saksøkte Gooding Jr. i august 2020 for å angivelig ha voldtatt henne på et hotellrom i SoHo-området på Manhattan.

«Saksøker velger å saksøke Mr. Gooding Jr. nesten syv år senere, det vil ikke rette opp noen alvorlig urettferdighet..» hevder skuespillerens advokater.