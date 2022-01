Carlsen nær turneringsseier etter Dubov-smitte: – Ikke noe gøy å få poeng på den måten

Magnus Carlsen spilte remis mot Vidit Gujrathi i et over fem timer langt parti fredag. Han er svært nær sammenlagtseier i turneringen i Nederland.

Det blir i så fall åttende gang han vinner turneringen i Wijk aan Zee. Forrige gang var i 2019.

Med to runder igjen er Carlsen et halvt poeng foran Richard Rapport, et helt poeng foran Anish Giri og Sjakrijar Mamedjarov. Han kommer til å få et helt poeng søndag i form av walkover mot Daniil Dubov, som er ute av turneringen etter å ha testet positivt på koronaviruset.

Ville helst spilt

Carlsen er ikke overlykkelig for gratispoenget.

– Jeg vil mye heller spille enn ikke å spille. Det er ikke noe gøy å få poeng på den måten. Jeg skulle veldig gjerne spilt der. Men jeg får konsentrere meg om det siste partiet i morgen i stedet, sier han til TV 2.

Dubov ga tidligere i turneringen walkover til Giri fordi han nektet å spille med munnbind etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Fredag ble det klart at russeren selv har testet positivt, og hans tre siste motstandere får dermed seier uten å spille.

Det betyr at Carlsen kan avgjøre allerede lørdag ved å få minst remis mot Fabiano Caruana og matche Rapports resultat mot Andrej Jesipenko.

Anish Giri falt ut av seierskampen fredag ved å tape for sin nederlandske landsmann Jorden van Foreest, som er tittelforsvarer i turneringen.

Kritisk til håndteringen

Carlsen er kritisk til hvordan både Dubov, arrangør og Giri har opptrådt. Men mener det var helt rett at Dubov måtte forlate turneringen.

– Jeg vet ikke om det var så mye man kunne gjøre med det. Situasjonen har vært klar for alle: tester du positivt for korona så er du ute av turneringen. Sånt blir jo aldri hundre prosent rettferdig, og det er synd for turneringen, men jeg vet ikke helt hva som kunne blitt gjort annerledes der.

– Det var mer som kunne blitt gjort annerledes ved den positive testen på nærkontakten av Dubov. Der synes jeg man kan spørre seg om alle tre involverte kunne gjort annerledes. Dubov, arrangøren og Anish Giri. Dubov kunne veldig fint spilt med maske. Jeg synes arrangøren kunne vært mer fleksible, i hvert fall ikke starte partiet før Dubov hadde fått testresultatet. Og hadde jeg vært i Giris sko, spesielt på hjemmebane, så tror jeg at jeg hadde gått ganske langt for å sikre at det partiet faktisk ble spilt, sier Carlsen.

Carlsen hadde tidsmessig et overtak i partiet mot Vidit gjennom mye av ettermiddagen, men han greide aldri å spille seg til et avgjørende overtak på brettet. Detter 51 trekk endte det med remis.

– Det har vært en god turnering, men ikke helt fornøyd med partiet i dag. Så jeg må prøve å være bedre i morgen.

(©NTB)