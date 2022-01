Fikset privatfly for Klæbo: – Ser ikke på det som kontroversielt

Sponsoren sier at det ville vært lite ydmykt å kalle hasteløsningen billig.

Fredag ble Johannes Høsflot Klæbo fraktet hjem fra Italia i privatfly. Sponsoren Uno-X, som også er et profesjonelt sykkellag, står bak reisen.

– De har vært åpne og ærlige på at de er takknemlige for alle håndsrekninger de kan få. Vi rakk hånda i været og spurte om vi kunne bidra med noe, forteller sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland, til TV 2.

– Det fikk vi positiv respons på fra Johannes, og vi fikk også respons på at det kunne være gunstig for totaliteten, fortsetter han.

SMITTEFRYKT: Johannes Høsflot Klæbo sier at han gjør alt han kan for å unngå smitte. Foto: Felice Calabro'

Klæbo og de andre skistjernene har oppholdt seg i Seiser Alm. Smittefrykten har vært stor etter at tre løpere har testet positivt for koronaviruset.

Etter anbefaling fra Skiforbundet, reiste 25-åringen alene hjem i privatflyet, skriver far og manager Haakon Klæbo i en pressemelding.

Haugland mener at det var en god idé.

– Dess færre som reiser sammen, dess bedre. Det er veldig hyggelig å kunne bidra, uten at vi skal fremheve akkurat det for mye. Det viktigste er at flest mulig får lov til å delta i Beijing, poengterer han.

– Å si at det var billig, ville ikke ha vært ydmykt. Men vi landet på en fornuftig løsning, mener sykkelsjefen.

– Hvilke vurderinger gjorde dere med tanke på å frakte en person hjem til Norge fra den smittesituasjonen som er nå i Italia?

– Vi har to års erfaring med smittevern i idretten gjennom sykkellaget vårt, og Johannes har heller ikke avlagt noen positiv test. Så risikoen med å frakte ham hjem til Norge ser vi ikke på som kontroversiell, svarer Haugland.

Klæbo signerte en stor avtale med Uno-X sommeren 2020. Den strekker seg til og med ski-VM i 2025. TV 2 erfarte da at avtalen er verdt fem millioner kroner i året.

Planen er at de øvrige herreløperne skal reise hjem med et innleid passasjerfly lørdag, ble det opplyst om i pressemeldingen.

Mandag ble det kjent at sprinttrener Arild Monsen hadde testet positivt. Onsdag fikk Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå tilbake positive prøvesvar, og torsdag testet Simen Hegstad Krüger positivt.

Skiforbundet bekrefter at de øvrige løperne på skilandslaget har testet negativt fredag.