NRK: Drevdal anker erstatningskravene til Høyesterett

Fredag morgen var Borgarting lagmannsretts dom i saken mot Gaute Drevdal klar. Ifølge NRK anker han imidlertid dommen til Høyesterett.

Drevdal er i lagmannsretten dømt til ett års fengsel, for en voldtekt begått i 2005. Han ble dermed frikjent for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for, samt et tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år.

Drevdal er likevel dømt til å betale oppreisning til fem av kvinnene, på totalt 690.000 kroner. Det er dette han nå vil anke til den høyeste rettsinstansen.

– Vår klient er lettet og glad over å være frifunnet på så godt som alle poster, etter 6 tunge år. Vi har i fellesskap besluttet å anke de sivile kravene til Høyesterett, da vi mener de savner grunnlag, skriver Drevdals forsvarere, Ida Andenæs og Victoria Holmen, i en melding til NRK.

Dommen i lagmannsretten var ikke enstemmig, og det var et varierende flertall som stemte for frifinnelse i de forskjellige sakene.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes i å få kontakt med Drevdals forsvarere.