Norske ungdommer trakasseres på det groveste – slik vil forskerne stanse det

Siden 2017 har metoo-bevegelsen nådd både Hollywood og det britiske kongehuset. Men i norske ungdomsskoler er ting stort sett uforandret.

Forskere ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge Vest ved Norce Research i Bergen har som en del av tiltaket «Stopp seksuell trakassering» samlet inn tilfeller av eksempler på trakassering blant ungdomsskoleelever.

Funnene er både grove og sjokkerende.

Jevnlig utsettes norske ungdommer for grov seksuell trakassering, både verbalt, fysisk og digitalt. I tillegg til å trakasseres for både seksuell orientering, kjønn og utseende, får elevene uønskede seksuelle tilnærminger, og opplever å motta trusler om at bilder av dem skal spres på nett.

I noen av de groveste tilfellene blir elever også avbildet mot sin vilje og opplever at bildene deles blant andre elever – et potensielt lovbrudd.

Hjelpeløse ungdommer

Forskningsprosjektet, som er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for Psykisk helse, ledes av Hilde Slåtten.

Forskeren hadde lenge en mistanke om at det var mye kjønnsrelatert seksuell trakassering på ungdomstrinnet, uten at skolene grep inn. Etter at hun begynte å forske på temaet, ble mistanken kraftig styrket.

– Under forhåndsintervjuer med elever ved to ungdomsskoler fortalte de at de ble utsatt for ganske heftig trakassering, og mange fortalte at det ikke ble gjort noe med problemet. Det som var veldig sterkt var at den hjelpesløsheten elevene satt igjen med. De opplevde at sånn er det å være ungdom, og selv om det var veldig tydelig at det ikke var greit, så følte de at det bare var noe man måtte finne seg i, sier Slåtten.

I KLASSEROMMET: Gjennom samtaler og diskusjon håper forskerne at både elever og lærere kan identifisere og motarbeide seksuell trakassering. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Prosjektet tar sikte på å redusere kjønnsrelatert og seksuell trakassering i ungdomsskolen. Det skjer gjennom to steg: Først må elever og lærere identifisere trakasseringen, før man sammen kan ta grep for å motarbeide dette.

Slåtten påpeker at dette ansvaret først og fremst hviler på lærerne, men påpeker at elevene også får verktøy for å vite hva de skal gjøre når en medelev blir trakassert.

– Det er ganske klar sammenheng mellom å bli utsatt for kjønnsrelatert og seksuell trakassering og dårlige psykisk helse. Så det er absolutt ikke noe vi kan ta lett på, understreker forsker Slåtten.

Dette fant forskerne Som en del av tiltaket ba forskerne ungdomsskoleelever fra 20-30 klasser om å rapportere inn eksempler på seksuell trakassering i ungdomsskolen. Listen med svar var både lang og sjokkerende. Her er det elevene selv opplever som trakassering, og som de ønsker at lærerne skal hjelpe dem å forebygge:

VERBAL TRAKASSERING: Elevene blir kalt «homo», «homse», «gay», «lesbe» og liknende ord som handler om være skeiv

Å være homofil blir gjerne latterliggjort («haha, gay»), eller knyttet til et banneord («j**a homo»)

Elever blir kalla «homo» på grunn av noe de gjør eller måten de går kledd på, eller på grunn av brudd på kjønnsnormer

Elever blir mobba for å ikke være heterofile

Elever blir kalt «trans» eller liknende ord på en nedsettende måte

Elever, og særskilt jenter blir kalt «hore», og ord synonyme med kvinnelige kjønnsorgan «j**a fi**e)

Elevene blir kalt ord synonyme med mannlige kjønnsorgan («k*k)

Elevene får utseende og kroppene sine kommentert («for tykk», «for tynn», «for flat», «mangler former», «store» eller «små» bryster, kommentarer på størrelse på rumpe og hofte osv) og blir ledd av eller utsatt for kallenavn knyttet til dette / Bodyshaming

Det er gjerne guttene som kommenterer kroppen til jentene

Det er gjerne jentene som dømmer hverandre på utseende

Elever får kommentarer som «deilig» og «fin» i upassende sammenhenger, for eksempel i gymtimen, eller anklages for å ikke være «deilige nok»

Elevene får klesstilen sin kommentert

Elevene snakker seksuelt om kroppene til jentene

Elevene blir utsatt for upassende forslag om seksuelle tjenester/fleipete påstander om at elever utfører seksuelle tjenester for gode karakterer

Elevene blir utsatt for trusler om at bilder av dem skal spres videre

Utsagn om at jenter er mindre verdt enn gutter

Utsagn om at jenter som er sammen med flere gutter er horer RYKTESPREDNING OG UTESTENGING: Spredning av rykter om andre sin kropp

Spredning av rykter i sosiale medier

Ryktespredning om seksualiteten/den seksuelle orienteringen til enkeltelever

Generell baksnakking, ryktespredning og utestenging

Cat-calling (at elever blir plystret på eller utsatt for seksuelle kommentarer når de går forbi) FYSISK TRAKASSERING: Klaps på rumpa, eller at elever tar eller slår på rumpa til andre elever, og særlig rumpa til jenter

At elever blir tatt på kroppsdeler (som for eksempel opp etter låra eller på magen) uten at de ønsker det/uønskede berøringer

At elever «tafser» eller «klår» på andre

«Truserøsk», dvs. at noen røsker tak i underbuksa på andre

Ufrivillig beføling

At elever blir fanget/ løftet opp/ holdt rundt/ lagt i bakken mot sin vilje

At gutter er voldsomme

At elevene åpner dodøra mens noen er på do IKKE-VERBAL TRAKASSERING: Uønsket oppmerksomhet på kropp

Elever blir blikket for det de har på seg

Seksuelt rettet kroppsspråk

Elever glaner på andre sine kroppsdeler/ private deler.

Elever velger å gå bakerst for å kunne se på de andre elevene sine rumper. ANNET: Elever blir spurt om «nudes»

Elever blir tilsendt stygge meldinger, uønskede bilder og forespørsler på melding/sosiale medier

Elever blir avbildet i uønskede situasjoner (Potensielt lovbrudd)

Elever sine rumper blir fotografert og sendt rundt (Potensielt lovbrudd) Kilde: Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge Vest ved Norce Research

Merker stor forskjell

En av de 24 skolene som har deltatt i RCT-studien, er Nordbygda skule i Masfjorden kommune. Her, som mange andre steder i landet, forteller elevene at seksuell trakassering pleide å være en del av skolehverdagen.

– Det er jo ikke kjekt. Det er ubehagelig, du kan føle deg ekkel hvis noen kommer bort til deg og sier «hore» eller noe. Du vil jo ikke ha det ordet mot deg, sier Natalie Rambjørg Myklebust.

Sammen med klassekameratene Daniel Fanebust og Damian Pedersen De Jong har tiendeklassingen lært mye av å delta i prosjektet.

ELEVER: Damian Pedersen De Jong, Therese Rambjørg Myklebust og Daniel Fanebust sier elevene ved Nordbygda skule nå reflekterer og tenker mer over handlingene sine. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg mener det har hjulpet ganske mye faktisk, og vi har fått vite mer hva som er seksuell trakassering, noe en ikke visste fra før av, sier Fanebust.

– Jeg merker definitivt stor forskjell fra hvordan det var før, særlig sammenliknet med i fjor, samtykker Pedersen De Jong.

Dypt implementert kultur

Oddvar Vigdal var kontaktlærer for tiendetrinn da de gjennomførte forskningsprosjektet. Han er tydelig på at seksuell trakassering kan gå hardt utover sårbare tenåringer.

– Det har noe å trygghetsfølelsen i en klasse å gjøre, hvis du kjenner på det at du hele tiden kan bli utsatt for noe du synes er ubehagelig. Hvis du hele tiden opplever at du kan bli utsatt for seksuell trakassering, de regner jeg med har det ganske tungt, og sliter med å finne roen og tryggheten i klasserommet, da, sier Vigdal.

LÆRER: Oddvar Vigdal var kontaktlærer for tiendetrinnet da de deltok i forskningsprosjektet. Han ønsker at både elever og foresatte skal bli mer bevisst på seksuell trakassering. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han forteller at elevene forstår at det er galt å trakassere sine medelever, men at kulturen for seksuelt krenkende oppførsel er dypt implementert i ungdomsskolen.

Samtidig er han glad for at prosjektet «Stopp seksuell trakassering» har gitt elevene en plattform for å diskutere og lære om problemet, samtidig som de har blitt bevisst på hvordan en enkelt handling kan tolkes ulikt på tvers av ulike relasjoner.

– Tidligere kan en ha gjort noe uten å tenke seg om. Men nå har jeg opplevd flere ganger at de stopper opp og sier «Nei, dette er på kanten til seksuell trakassering, her må vi være forsiktig». Og det er ordentlige sitat fra elever, påpeker Vigdal.

– Blir så provosert

En som godt kjenner konsekvensene av seksuell trakassering, er Hermine Svortevik Oen.

14-åringen fra Bergen var i fjor på joggetur, da en guttegjeng i russebuss rullet ned vinduet og ropte «Løp, jævla feite horer». Det fikk henne til å tenke at nok var nok, og siden har hun aktivt engasjert seg i kampen mot seksuell trakassering.

– Selv tror jeg at vi alle reagerer ulikt, men det er ingen tvil om at ingen av oss blir særlig glad av å høre at vi er en hore eller en fitte på en helt vanlig skoledag. Selv så hisser jeg meg opp, fordi jeg blir så provosert. Jeg har ikke lyst til å være en avfallsbøtte for noe verbalt piss og det tror jeg ikke andre heller har lyst til, lyder det fra 14-åringen.

PROVOSERES: – Det er så mye. Det er rett og slett bare en liste av dritt, sier Hermine Svortevik Oen om forskernes funn. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun reagerer kraftig på funnene til Norce Research, men er langt fra overrasket.

– Det er ikke sjokkerende, for det en er vanlig dag på en ungdomsskole, men det er rett og slett trist og tragisk, sier 14-åringen.

Selv om «Stopp seksuell trakassering» foreløpig kun er frivillig, mener Svortevik Oen at det er på høy tid at metoo blir obligatorisk pensum for alle landets elever.

– Jeg holdt på å falle av stolen da jeg hørte om dette prosjektet, og vil gi en stor klapp på skulderen til de som står bak. Jeg håper det vil bli et obligatorisk opplegg, for jeg tror det er noe alle er nødt til å bli bedre på, konkluderer ungdomsskoleeleven.

Et samfunnsproblem

Hun får støtte fra lederen i Stortingets utdannings- og forskningskomite, Hege Bae Nyholt. Rødt-politikeren sier seksuell trakassering kan få større, uønskede ringvirkninger enn det man først er klar over.

– Helt opplagt bidrar seksuell trakassering til et dårligere selvbilde, kanskje særlig for minoriteter og svakere grupper i samfunnet. Men det har også noe å si for hele samfunnet, vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked hvor kvinner tjener mindre enn menn. Har man et bilde av at kvinner er mindre verdt enn menn, er det også lettere å lønne kvinner mindre enn menn. Så det er store konsekvenser for ungdommene som lever i det, men også for samfunnet, poengterer Bae Nyholt.

På samme måte som det er samfunnet som kan lide av seksuell trakassering, mener politikeren det er samfunnets oppgave å beskytte barn og unge mot denne typen oppførsel.

Hege Bae Nyholt (R) leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun mener seksuell trakassering potensielt kan føre til samfunnsomfattende problem. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er samfunnet sitt ansvar at vi ikke har fått en metoo-bølge i ungdomsskolen. Vi har verken råd til eller lov til at ungdommene våre opplever seksuell trakassering, eller at de seksuelt trakasserer andre.

Hun er positivt innstilt til forskningsprosjektet, og sier Rødt vil kjempe for at lærere har ressursene som kreves for å bekjempe seksuell trakassering.

– Jeg tenker det er kjempeviktig både at man løfter opp spørsmålet, og at man lar ungdommene til å fortelle om hva de opplever i hverdagen sin. Samtidig er det viktig at man gir lærere det verktøyet som trengs, både i form av kunnskap, støtte og tid. Jeg synes det er veldig positivt med alt som bidrar til at elever opplever mindre trakassering i hverdagen, og det må være målet, konkluderer Bae Nyholdt.

Søker flere skoler

Tilbake på Nordbygda skule er man enstemt i at prosjektet har vært vellykket. Samtidig er lærer Oddvar Vigdal tydelig på det ikke finnes en kortvarig løsning på problemet. Han mener holdningene må arbeides med over tid, særlig i tilfeller hvor grensen kan oppleves for flytende.

– En regner det rett og slett ikke som seksuell trakassering når relasjonen er god, for takhøyden for tull er høyere. Dette er et konsept som kan gå svært galt når en feilbedømmer relasjonen mellom to personer, og det tror jeg er et konsept som blir svakere i modningsprosessen, da relasjonene mellom personene i en gruppe ikke blir så sterke som de er i hormonell ungdomsalder, sier Vigdal.

KREVENDE: Oddvar Vigdal mener forskjeller i relasjoner gjør det vanskelig for ungdom å bedømme hva som er innenfor og hva som er seksuell trakassering. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Selv om tilbakemeldingene fra elever og lærere foreløpig er god, velger Hilde Slåtten å ha is i magen før de endelige resultatene er klare.

– En pulje med ungdomsskoler har nå vært gjennom tiltaket, og til høsten skal vi i gang med nye skoler, forteller forskeren.

I disse dager jobber Norce med å rekruttere nye skoler til prosjektet, og påmeldingen er både gratis og åpen. Dersom prosjektet viser seg å ha en effekt, håper hun å kunne tilby det på nasjonalt nivå.

– Jeg ser at elevene er takknemlige bare for å ha en samtale om trakasseringen de opplever. Men elevene trenger at skolene tar ansvar for å stoppe trakasseringen de forteller om, så vi krysser fingrene for at tiltaket i sin helhet fører til mindre kjønnsrelatert og seksuell trakassering i ungdomsskolen, avslutter Slåtten.