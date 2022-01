Sønnens spørsmål fikk stor betydning for Anja Hammerseng-Edin

GOD KVELD NORGE (TV 2): Familie betyr utrolig mye for den tidligere håndballspilleren Anja Hammerseng-Edin. Det har hun fått kjenne ekstra på både gjennom karrieren og deltakelsen i «Mesternes mester».

Tidligere håndballspiller Anja Hammerseng-Edin er en av deltakerne i årets sesong av seerhiten «Mesternes mester».

I et intervju med God kveld Norge forteller hun at hun har hatt jevnlig kontakt med familien under innspillingen.

– Jeg har hatt masse kontakt med familien. Jeg tror vi snakker litt unaturlig mye, ler hun og fortsetter:

HÅNDBALL: Anja Hammerseng-Edin har spilt flere kamper for Norges håndballandslag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB

– Men jeg liker det. Det er det som er livet for meg - å være masse sammen med dem.

Viktig spørsmål fra sønnen

Under fredagens episode av «Mesternes mester» deler Hammerseng-Edin at det alltid har vært en stor drøm for henne å spille med det norske håndballandslaget.

Hun ser på det som en stor ære å ha fått spilt kamper med det norske flagget på brystet, men har savnet familien sin flere ganger mens hun har måttet dra på reise.

Da hun fortsatt var aktiv håndballspiller pakket hun kofferten sin før en reise da sønnen kom inn på rommet. Det han sa til henne fikk Hammerseng-Edin til å tenke.

– Så sitter sønnen min der og spør meg: «Hvor mange ganger må jeg sove nå før du slutter med håndball?», forteller hun i episoden.

– Da kjente jeg at det blir ikke så mange ganger nå, legger hun til.

– Stålkontroll



Hammerseng-Edin forteller at hennes kone, Gro Hammerseng-Edin, og barna er det største hun har, og at hun er opptatt av hva hun bruker tiden sin på.

Til tross for at Hammerseng-Edin ble med på årets «Mesternes mester» har hun også tenkt på de der hjemme, men hun har ikke vært bekymret.

– Gro har stålkontroll. Hun koser seg og vi har jo noen nydelige unger. Så det å få kvalitetstid med dem tror jeg er deilig, sa Hammerseng-Edin til God kveld Norge under innspillingen.

Hun forteller videre at de er en familie som liker godt å være sammen, men at Gro og barna hele veien har vist henne støtte mens hun har vært bortreist.

– Hun er en vanvittig lagspiller og opptatt av å trygge at alt er bra hjemme, og hun unner meg opplevelsen fordi hun hadde en fantastisk opplevelse ved å være med selv, sier Anja om Gro.

Ringer kona før hver øvelse

Gro gikk helt til topps i «Mesternes mester» i 2018, og Anja innrømmer at det har vært fint å kunne få noen tips fra sin kone.

– Jeg har ringt Gro stort sett før hver eneste øvelse. Hun er den jeg ringer uansett, men det er deilig å ha henne som en sparringspartner, sier håndballspilleren.

Hun beskriver kona som klok og en person som alltid går «all in» med alt hun gjør.

– Jeg får lyst til å gjøre det samme, og det å prate med henne inspirerer meg veldig, forteller Anja.

Den tidligere håndballspilleren beskriver «Mesternes mester» som en helt rå opplevelse.

– Jeg ser meg selv gjøre ting jeg aldri har gjort før. Det har vært veldig spennende, forteller hun.