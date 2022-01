Styrker sikkerheten på vaksinesentre

Overfor Avisa Oslo bekrefter flere Oslo-bydeler at de setter inn økt beredskap på vaksinesentre.

Nå styrkes sikkerheten ved vaksinesentre i bydel Gamle Oslo, Bjerke, Nordre Aker og Grünerløkka, får Avisa Oslo bekreftet.

Dette innebærer flere vektere og økt beredskap.

– Det er for at at våre ansatte og de som skal vaksinere seg skal føle seg trygge, sier Tore Olsen Pran, bydelsdirektør i Bydel Gamle Oslo til Avisa Oslo.

Det skjer etter at politiet måtte bortvise aggressive demonstranter fra vaksinesenteret på Tøyen torsdag.

Omtrent ti personer ble da bortvist fra vaksinesenteret, etter å ha opptrådt verbalt aggressivt. To personer nektet å etterfølge politiets pålegg, og ble innbragt av politiet.

Ifølge operasjonsleder Cathrine Sylju skal de involverte ha fortalt at de hadde som mål å fjerne vaksiner på senteret.

– Vi er veldig opptatt av å legge til rette for ytringsfriheten, innenfor lovens rammer. Situasjonen her vurderte vi som ikke innenfor lovens rammer, sa Sylju til TV 2 torsdag.