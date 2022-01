Langrennslegen: Dette spør løperne om

– Det er ikke lett å berolige noen i en slik situasjon. Løperne trener, spiser, sover og gjør sine forberedelser til OL, men usikkerheten er jo der hos alle, sier Feragen til TV 2.

Som lege har han opplevd dramatikken i den norske troppen på nært hold.

– Nå dreier det seg jo ikke om OL og idrett lenger. Alt handler om at folk skal ha negative tester. Alt ble brutalt endret her med Arild Monsens positive test for snart en uke siden. Slik verden ser ut, med mye smitte overalt, både i Norge og Europa, så var jo ikke en positiv test i gruppa utenkelig, poengterer Feragen.

– Med den usikkerheten som løperne opplever, så følger det naturligvis mange spørsmål. Hva lurer løperne på?

– Det er veldig mange spørsmål om inkubasjonstid. Hvor lang tid kan det gå før smitten slår ut? Når er jeg trygg? Det er stort sett denne problemstillingen det handler om – å bli kvitt usikkerhet og være trygg, forklarer han.

TRØBLETE UKE: Landslagslege Ove Feragen utenfor hotellet i Seiser Alm. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Johannes Høsflot Klæbo reiste hjem med privatfly fredag. Lørdag følger resten av herreløperne etter. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller at reisen er lagt opp slik at samtlige unngår nærkontakter.

– Med tanke på «recent events», biter vi negler her. Det gjør vi, sier Myhr Nossum til TV 2.

Fredag kveld opplyste Skiforbundet at løperne hadde testet negativt i den siste runden med PCR-tester.

– Er du redd for å miste flere?

– Ja, jeg sover ikke godt om natten. Men jo flere PCR-tester vi tar hver dag, og jo flere negative svar vi får, jo mer trygg er jeg på at vi fortsetter å teste negativt, svarer Nossum.

– De siste fem-seks-sju dagene har alle levd eremittilværelsen, og vært bare for seg selv og ikke hatt nærkontakter, påpeker han.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Mandag ble det kjent at sprinttrener Arild Monsen hadde testet positivt. Onsdag ble Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå bekreftet smittet, mens Simen Hegstad Krüger avga en positiv test torsdag.

– Vi fryktet det: Og vi har fått det største marerittet vi kunne fått, medgir Feragen.

– Denne situasjonen som landslaget er i nå må jo være skikkelig ekkel, ingen vet vel om det er begynnelsen eller slutten på smitteutbruddet?

– Jeg ser det på utøverne. De er ekstremt nervøse, vi vet ikke mye om nettopp det du spør om. Vi må bare ta én og én test om gangen, og dag for dag. Og jeg blir ikke overrasket om det kommer flere positive tester, sier landslagslegen.