Skal gi full korona-beskyttelse uten stikk

MADRID(TV 2): Professor Isabel Sola leder et team som er i ferd med å utvikle en vaksine som skal gi 100 prosent beskyttelse mot koronavirus. Og hvor du ikke må stikkes i armen for å ta vaksinen.

– Vår vaksine inneholder deler av viruset som har kapasitet til å formere seg inne i cellene. Men det er veldig trygt fordi viruset ikke kan forlate en celle og bevege seg over til andre, sier professor Sola.

Vi møter henne i sola utenfor Centro National de Biotecnologia noen kilometer fra sentrum av Madrid. Laboratoriene er stengt for oss på grunn av smittefaren. Professor Sola tar oss med inn på et møterom i forskerbygget. Hun snakker engasjert om vaksiner. Teamet hennes utvikler fremtidens koronavaksiner.

Vaksinen de er i ferd med å utvikle, inkluderer deler av viruset, som teamet har oppdaget. Som er nødvendige for å gjøre oss fullstendig immune og mer motstandsdyktige når viruset endrer og utvikler seg. Målet er at vaksinen skal gi full beskyttelse mot smitte, og dermed mot alvorlig sykdom og død. Vaksinen skal være enkel å endre, ved eventuelle nye varianter.

Til nå er det nesten bare legemiddelgiganter som Johnson & Johnson, Pfizer, og AstraZeneca som har dominert utviklingen av vaksiner mot Covid-19. Sammen med vaksiner utviklet i Russland og Kina.

Ved siden av de vaksinene vi kjenner i dag er det hundrevis av ulike vaksineprosjekter i gang. Et av dem som karakteriseres som lovende utvikles her ved bioteknologi-senteret. Senteret i Madrid ligger under det spanske forskningsrådet, og er landets største forskningsmiljø.

Selv om tiltakene mot korona er i ferd med å forsvinne, er faren for nye varianter til stede. Å beskytte folk med stadig nye boostere betraktes av eksperter som lite heldig. Derfor er forskere igang med å utvikle nye typer av vakiner. I fremtiden kan det hende at vi må ta koronavaksiner, på samme måte som mange tar vaksiner mot influensa.

De aller første vaksinene som ble godkjent var bygget på mRNA-teknologien. Det gjelder vaksiner som Moderna og Pfizer. Disse vaksinene inneholder ikke deler av viruset, slik den spanske vaksinen gjør. I nesten to år har professor Sola(54) og hennes sjef Luis Enjuanes(76) jobbet med vaksineprosjektet. Sola har jobbet med koronavirus i flere ti-år. Enjuanes har utsatt å gå i pensjon på grunn av vaksineprosjektet.

VIRUS I VAKSINEN: Professor Isabel Sola utvikler en vaksine som inneholder deler av koronaviruset. Foto: Centro National de Biotecnologia Les mer UTSATT: Professor Luis Enjuanes (76) har utsatt å gå i pensjon for å utvikle fremtidens koronavaksine. Foto: Centro National de Biotecnologia Les mer HASTER IKKE: Forskerne i Madrid tar seg tid til å utvikle en ny koronavaksine. På rekordtid ble de første mRNA-vaksinene utviklet og har bidratt til at dødeligheten ved koronasykdom har gått nedover. Foto: Centro National de Biotecnologia Les mer

Skal tas gjennom nesen

– Det nye ved vår vaksine er også måten den tas på. Den kan tas gjennom nesen, sier Isabel Sola.

Det vil ifølge forskeren gi en idell beskyttelse mot luftveisviruset som SARS-CoV-2 er. Istedenfor et sprøytestikk i armen skal du få vaksinen som nesespray. Viruset smitter ofte via slimhinnene i nesen, og en nese-vaksine skal stoppe viruset før det kommer inn i kroppen.

De første vaksinene som ble godkjent for bruk mot SARS-CoV-2 var mRNA-vaksiner. Utviklingen av vaksiner av mRNA-typen gikk historisk raskt, fordi man ikke måtte dyrke store mengder virus før produksjonen. Disse vaksinene måtte blant annet oppbevares i ekstreme temperaturer og var krevende å oppbevare og håndtere. Teknologien er ikke ny, den er blant annet brukt i immunterapi under kreftbehandling.

MENNESKEFORSØK: Til nå har koronavaksinen som utvikles i Madrid blitt testet på dyr, men innen et år håper forskerne å teste nesevaksinen på mennesker. Foto: Centro National de Biotecnologia

Da pandemien startet var det et akutt behov for å utvikle vaksiner. Nå finnes det vaksiner på markedet, derfor er jobben til de spanske forskerne å utvikle vaksiner som er enda bedre enn de som finnes. Vaksiner som er lett å håndtere og oppbevare.

Spania er et av de mest gjennomvaksinerte landene i Europa, ikke bare når det gjelder korona. Over 90 prosent av befolkningen fra fem år og oppover er vaksinert for Covid-19.

– Hvis vi ser på tallene for ett år siden da vi startet med vaksinering og til nå, så er antallet dødsfall er redusert med nesten 90% Og dette er takket være vaksinasjon. Disse dataene er ubestridte, sier professoren.

Hun mener alle som ser disse tallene bør bli oppmuntret til å vaksinere seg.

Vanskeligere godkjenning

Forskerne utvikler også vaksinen med tanke på at den skal kunne settes med sprøyter, fordi enkelte lands helsemyndigheter foretrekker å gi vaksiner på denne måten.

Problemet med intranasale vaksiner er at godkjenningen er mer komplisert. En vaksine gitt gjennom nesen, er svært nær hjernen og kan i enkelte tilfeller forårsake uønskede bivirkninger.

Teamet jobber i laboratorier med tre ulike sikkerhetsnivåer. I det mest avanserte laboratoriet jobber forskerne i hvert sitt avlukke, isolert fra de andre. Her vurderer de for eksempel musene når de har utsatt dem for en dødelig dose av viruset.

Isabel og teamet håper å teste vaksinen på mennesker tidlig neste år. Den første og andre fasen av vaksineutvikling er mindre kostbar. Men fase tre, som involverer forsøk på opptil 60 000 mennesker koster svært mye. Denne fasen er bare mulig i samarbeid med en legemiddelbedrift, med midler til å finansiere omfattende testforsøk.