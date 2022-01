Klæbo er tilbake i Norge

«Johannes Høsflot Klæbo har i dag forlatt italienske Seiser Alm og har landet på Gardermoen etter å ha fullført karantenen i forbindelse med at landslagstrener Arild Monsen testet positivt sist søndag», skriver far og manager Haakon Klæbo i en pressemelding.

Der opplyses det at 25-åringens hovedsponsor har gjort transporten til Norge mulig.

Privatflyet lettet fra Verona fredag ettermiddag.

Han reiste alene. Det skal ha blitt anbefalt av landslagslege Øystein Andersen og trener Eirik Myhr Nossum, ettersom det kan være smitte i troppen.

– Vi kunne ikke hatt flere med i flyet. Vi er nå veldig glade for at dette har løst seg. For oss handlet det nå om å få folk hjem – og deretter på flyet til Kina. Dette ble en veldig god løsning, sier Myhr Nossum i pressemeldingen.

Her er Johannes Høsflot Klæbo med landslagslege Ove Feragen på hotellet i Seiser Alm. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Der røpes det også en ny plan for de resterende herreløperne.

De skal reise til Norge lørdag med et innleid passasjerfly. Reisen flyttes da frem én dag. Planen er fortsatt at de skal ta Olympiatoppens fly til Beijing førstkommende mandag.

Klæbo har tatt en ny test fredag. Den har han foreløpig ikke fått svar på.

25-åringen forteller at han gjør alt han kan for å unngå smitte, og sympatiserer med den smittede trioen.

– Det mangler ikke på spenning og risiko i hverdagen nå. Samtidig er det for tidlig å tro at faren er over. Det skal tas tester hver dag – og det er bare å krysse fingrene for at testene går bra i dagene fremover. Vi har ingen garantier for at dette går bra, men vi gjør vårt beste innen smittevernet, sier Høsflot Klæbo i pressemeldingen.

Skistjernen beskriver situasjonen som et «ikke rent lite kaos». Han stiller seg også bak langrennsledelsen, som de siste dagene har fått kritikk for håndteringen av situasjonen i Seiser Alm.

– Det er vel feil å si at man har kontroll, for det har vi absolutt ikke. Det er i alle fall ikke slik vi har ønsket det. Men vi på skilandslaget står sammen. Her har alle gjort sitt beste for å holde seg smittefri. Det gjelder både ledelse og utøvere – og ikke minst Arild, som var så uheldig å få den første positive testen, slår Klæbo fast.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekrefter til TV 2 at ingen av de øvrige herreløperne har testet positivt for viruset fredag.