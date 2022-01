– Det burde være hans siste mesterskap

Christian Berge er ordknapp om fremtiden. TV 2s håndballekspert Bent Svele tror det er et tidsspørsmål før Berge tar over Kolstad. Viaplay-Boldsen mener det kan være sunt med et skifte.

Christian Berge henviste til kontrakten med varighet til 2025 med Norges Håndballforbund da Viaplay spurte om EM i Slovakia og Ungarn var hans siste mesterskap som norsk landslagssjef.

– Det må jeg nesten få slippe å svare på her, føler jeg. Nå er jeg kjempeglad for femteplass, og jeg skal kose meg med guttene med den. Jeg har en kontrakt jeg forholder meg til, sa Berge til Viaplay på direkten etter seieren mot Island som sikret femteplass og direkteplass til VM.

Berge har vært sterkt koblet til trenerjobben i hardsatsende Kolstad, som henter stjerner som Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Magnus Gullerud i en satsing som klubben håper skal ende med at Champions League-pokalen blir med hjem til Trondheim.

Berge har ikke ønsket å garantere for sin fremtid som Norges landslagssjef. Daglig leder Jostein Sivertsen i Kolstad har uttalt til Adressa at Berge alltid er aktuell for Trondheim-klubben, og at de ikke vil ansette en annen trener.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier til VG fredag at Berge må gi et klart svar innen 18. februar på om han vil lede landslaget til 2025 eller gjøre noe annet.

Tror Berge blir Kolstad-trener

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror det bare er et spørsmål om tid før Berge tar trenerjobben i Kolstad.

– Berge sier han forholder seg til kontrakten, men i sportens verden har han kontrakt til han ikke har det lenger. Jeg er helt sikker på at Berge kommer til å trene Kolstad, men jeg vet ikke når – om det blir nå eller om ett eller to år. Det er vanskelig å si når, men han savner å stå på gulvet daglig, sier Bent Svele.

KOLSTAD NESTE? TV 2s håndballekspert Bent Svele er sikker på at det bare er et tidsspørsmål før Christian Berge blir Kolstad-trener. Foto: Vidar Ruud / NTB

Sagosen, Johannessen og Abelvik Rød kommer først sommeren 2023.

Den danske håndballhelten Joachim Boldsen i Viaplay-studio har tidlig vært kritisk til Berges kommunikasjon. Han mener landslagssjefen burde vært langt tydeligere i svarene om egen fremtid og Kolstad-jobben. Etter Berges svar fredag gjentok Boldsen kritikken – og mener tiden er inne for et trenerskifte.

– I mitt univers burde det være hans siste mesterskap. Ikke fordi han ikke har gjort et fantastisk stykke arbeid. Han er den største treneren i norsk landslagshistorie på herresiden, og Norge har tatt kjempesteg mot verdenstoppen, men det er ikke tvil om hvor pilene peker. Det går nedover, sier Boldsen, og fortsetter:

– Det er ikke voldsom nedgang, men av og til er det behov for «input» fra en ny trener, og en ny trener trenger nye utfordringer. Alle vet at han vil jobbe med spillerne i det daglige. Man kan bli lei av hverandre, og det virker som det er tilfellet her i perioder. Etter mitt syn skal det inn en ny trener. Han skal ikke få sparken, men de skal finne en løsning. Kolstad står og venter. Det vil overraske meg ekstremt om han ikke trener Kolstad fra 1. juli 2022.

SAVNER TYDELIGERE SVAR: Viaplay-ekspert Joachim Boldsen mener Christian Berge burde vært tydeligere i kommunikasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Savnet Flensburg-stjerner

Etter EM-bronsen i 2020 har Norge havnet utenfor pallen i tre mesterskap på rad. I VM for ett år siden ble det sjetteplass, før Norge ble nummer sju i Tokyo-OL. Fredag sikret håndballgutta femteplassen i EM etter dramatiske ekstraomganger mot Island.

– Du kan godt si at pilen peker en vei, men mot Sverige var det tilfeldigheter som gjorde at det ikke ble semifinale. I de to andre mesterskapene har Norge vært lengre unna. Dette har garantert vært et mesterskap Berge har lært en del av, og Sander Sagosen sa selv at han hadde lært en del. Vi har ikke den bredden som Danmark, så vi kan ikke sette igjen to spillere som er helt der oppe i Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen, sier Svele, som mener at Norge er nødt til å utvikle sju mot seks-spillet etter mislykkede forsøk i EM.

SAVNET: Magnus Abelvik Rød (t.v.) og Gøran Johannessen mistet håndball-EM i Slovakia og Ungarn på grunn av skader. Foto: Annika Byrde / NTB

I Viaplay-intervjuet like etter kampslutt mot Island snakket Berge om at Abelvik Rød og Johannessen var savnet i EM, men han er fornøyd med mesterskapet.

– Vi har gjort en bra turnering. Det har kommet masse nye spillere som har fått gode roller og som har prestert på bra nivå. Vi har slitt litt i perioder også, spesielt i angrepsspillet når vi har gått til bunns for mye. Det har vært utfordrende ikke å få nok ballslipp, men det har vært et greit gjennomført mesterskap som endte med direktekvalifisering til VM, sa Berge til Viaplay.

Bent Svele mener mesterskapet har fått flere spillere i gang for Norge.

– Det er vanskelig å skjelle ut Norge. Jeg tippet dem på femteplass før de dro. Vi var usikre på lagene, og det var lavere forventninger til Norge. Det har begynt å komme litt mer bredde i dette mesterskapet, sier Svele, som ramser opp Sander Øverjordet, Erik Toft og Thomas Solstad.