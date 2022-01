Mener koronasmittede som ikke er syke bør slippe isolasjon

Framover er vi nødt å venne oss til at potensielt smittede personer kan vandre fritt ute i samfunnet.

For denne uken ble smittekarantene erstattet med daglig testing, som betyr at nærkontakter av smittede kan gå på jobb og møte andre, dersom de tester negativt.

– Alvorlig frihetsbegrensning

FHI-topp Preben Aavitsland tar også til orde for å kutte ned isolasjonstiden til friske koronasmittede.

– Seks dagers pålagt isolering under trussel om straff er en ganske alvorlig frihetsbegrensning for en sykdom som for de aller fleste ikke er veldig alvorlig, sier Aavitsland til NTB.

Han legger til at den eneste andre sykdommen vi i praksis tvinger folk til å isolere seg ved, er ubehandlet lungetuberkulose.

– Ekstra raus

Immunolog og vaksineforsker ved UiO, Gunnveig Grødeland, stiller seg bak Aavitsland.

– I utgangspunktet gjør jeg det, så fremt man er frisk. Det er alltid et ørlite forbehold på hvordan situasjonen i helsevesenet er, men alt tyder på at det er greit der.

– Hvordan tror du folk kommer til å oppleve å gå tilbake til en mer normal hverdag nå?

– Jeg tror vi kommer til å oppfatte det annerledes. Jeg tenker det er viktig at man er ekstra raus med at folk takler det forskjellig. Noen kommer til å holde på munnbind lenger enn påkrevd, og noen kommer til å leve så fritt som mulig.

– Bør absolutt vurderes

Hun anbefaler at man er raus og har respekt for at folk har forskjellig behov en periode. Likevel mener hun det stort sett er forsvarlig å vurdere oppheving av isolasjon blant de som er symptomfrie.

– Jeg er egentlig enig med Preben Aavitsland der, at man kan vurdere det. Det kan være forskjellige yrker med forskjellige behov, og det bør aboslutt vurderes, sier Grødeland.

Vaksineforskeren peker på at mange som blir smittet nå har svært milde sykdomsforløp. Flere er helt symptomfrie.

– Nå er mange såpass godt beskyttet at sykdommen man får er en mild forkjølelse. Å sitte hjemme og vente på at isolasjonsperioden går over kan for en del yrker være meningsløst, sier Grødeland.

– Jeg tenker at alle tiltak bør vurderes opphevet så snart som mulig og så snart det er grunnlag for det.

Vil oppheve alle tiltak

Hun legger til at det er en vurderingssak, og at det kan være forskjellige svar avhenig av hvilke yrkesgrupper det er snakk om.

– Her er det veldig viktig å vurdere hvem du faktisk trenger å beskytte og hvordan du kan åpne så mye som mulig, så samfunnet faktisk fungerer.

– Hvilke tiltak er forholdsmessige å beholde etter tirsdagens pressekonferanse?

– Det er ingen jeg kan komme på for øyeblikket. Men spesielt for sykehjem og ekstra sårbare grupper kan det være fornuftig å opprettholde noen tiltak.

– Resten av tiltakene kan vi oppheve?

– Sånn jeg ser det, ja.

– Grunn til å trappe ned

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, stiller seg bak påstandene om at det er på tide å lette på tiltakene, men sier ikke i hvilken grad.

– Det er grunn til å trappe ned tiltakene nå. Akkurat hvilke tiltak og hvor mye vet vi ikke enda, men det vi peker på er at tiltakene som rammer barn og unge bør fjernes først, sier Vold til TV 2.

I likhet med Aavitsland sier FHI-toppen at isolasjon er en frihetsberøvelse og et inngripende tiltak, men sier en samlet totalvurdering må ligge til grunn i vurderingen av hvilke tiltak som kan fjernes.

– Med dagens situasjon øker belastningen på kommunene på grunn av høyt sykefravær. Det er grunn til å se på nytten av isolasjonstid i forhold til smitteverngevinsten man får, og det betyr at vi gjør vurderinger av også det nå, sier Vold.

Tirsdag skal regjeringen legge frem ny vurdering av nødvendige smitteverntiltak, og ifølge Vold kan det forventes at flere tiltak blir fjernet.

– Nå har det vært lettelser i tiltakene i flere omganger, og så forventes det ytterligere lettelser til uka.