Reinkind sikret VM-plass i siste sekund

Island - Norge 27-27 (12-16), 33-34 etter ekstraomganger

De norske håndballgutta avsluttet EM med 34-33-seier over Island etter ekstraomganger. Harald Reinkind avgjorde med mål i siste sekund.

– Jeg ser opp på klokken at det er fem sekunder igjen. Jeg tenker bare at «nå må O'Sullivan få den ballen ut fort som faen». Jeg vet at jeg må ta skuddet der, og ser at ballen er i mål før fløyten går. Og det lyser rødt rundt målet. Det var egentlig bare ekstra deilig at de skulle sjekke det, for jeg visste at den var inne, forteller Reinkind til Viaplay



Seieren betyr at Norge ender på femteplass i EM og tar seg direkte til VM, som spilles i Sverige og Polen om ett år.

– Det var moro. Vi slåss og slåss i mer enn 60 minutter. Den mentale omstillingen etter Sverige-kampen var sterk. De hadde virkelig lyst på den femteplassen og bli direktekvalifisert til VM, sier landslagssjef Christian Berge til Viaplay.

Norge ledet med fire mål til pause, men rotet bort ledelsen i andre omgang. Det samme skjedde da Norge måtte se semifinaleplassen ryke til Glenn Solberg og Sverige tirsdag kveld.

– Det var fysisk og tøft. Vi spiller bra noen ganger, og ikke så bra andre ganger i forsvar og angrep. Vi prøver med sju mot seks i siste angrep før full tid, og vi feiler. Vi fikk et nytt liv da de også misset på åpent mål. Det var en spennende kamp, oppsummerer Christian Berge på pressekonferansen.

Sander Sagosen ble toppscorer for Norge med åtte mål. Trønderen var en lettet mann etter VM-billetten var sikret, selv om han ikke la skjul på at han helst skulle ha spilt om en finalebillett istedenfor. Han mener Norge ikke har vært på sitt beste under EM.

– Det har ikke vært drømmehåndball. Det har vært litt opp og ned. Men vi må jobbe på, og så er det klart at vi må gå i oss sjøl… Eller jeg må i hvert fall gå i meg selv og få tilbake litt håndballform, sier Sagosen til TV 3.

Firemålsledelse til pause

Lagene fulgte hverandre i åpningsminuttene av kampen, men etter hvert skaffet Norge seg et lite forsprang på islendingene. Christian Berges menn gikk rett fra 3-3 og scoret tre mål på rappen til 6-3-ledelse etter åtte minutter.

Det nærmeste Island var resten av omgangen var ett mål. Til pause hadde Norge med seg en firemålsledelse på 16-12.

– Det var en veldig bra førsteomgang i de fleste faser. Vi har litt mer å gå på i kontringsfasen, så skal vi fortsette å prioritere midtsonen defensivt. Da får vi heller tåle at de noen ganger kommer på utsiden. Det var harmonisk og fint fremover, sa landslagsassistent Jonas Wille til Viaplay i pausen.

Rotet bort ledelsen

Midtveis i andre omgang fikk Sebastian Barthold rødt kort etter VAR-sjekk, da dommerne mente Aalborg-kanten stoppet Sigvaldi Gudjonsson innhopp på ulovlig vis. Barthold så ut til å pådra seg en smell i kneet samtidig og haltet av.

SÅ RØDT: Sebastian Barthold ble utvist midtveis i andre omgang mot Island i kampen om femteplassen. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Som mot Sverige ble den norske ledelsen midtveis spist opp i andre omgang. Med drøyt ti minutter igjen av andre omgang utlignet Island til 24-24. Med snaut to minutter igjen var kampen snudd da Island gikk opp i 27-26, men Christian O'Sullivan utlignet til 27-27 like etter. Det sto dermed likt da kampen gikk inn i siste minutt. Island mislyktes, og dermed kunne Norge spille for seier.

Christian Berge tok timeout, plukket av Kristian Sæverås og spilte sju mot seks i siste angrep. Innspillet til Thomas Solstad mislyktes, og plutselig hadde Island ballen med noen sekunder igjen. Elvar Jónsson tok opp ballen og forsøkte å sette ballen i det tomme målet, men ballen gikk like utenfor mål.

Lagene fulgte hverandre som skygger i første ekstraomgang, der O'Sullivan hamret inn 30-30 i siste sekund. I andre ekstraomgang fortsatte thrilleren. Det sto 33-33 med ett sekund igjen. Da steg Harald Reinkind til værs og satte inn seiersmålet. Målet ble sjekket av dommerne, men det var innenfor tiden.