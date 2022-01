Grenseløs frekkhet av Høyre

Partiets manglende handlekraft og ideologiske ståsted hindrer partiet fra å komme opp med relevante løsninger. Derfor blir Høyres angrep mot en regjering som møter krisen med tiltak grenseløst frekt.

I et innlegg på TV2.no 26. januar etterlyser Tina Bru sammen med energipolitisk talsperson i Høyre Nikolai Astrup tiltak for næringslivet.

Det er interessant å se tilbake på hva som var Høyres reaksjon da den nye regjeringen i sitt tillegg til statsbudsjettet kuttet i el-avgiften, som er et av de tiltakene som kan gjøres for næringslivet.

Vi kuttet 8 øre per kWh som utgjør et kutt på 47 prosent. Det tilsvarer i underkant av 3 milliarder kroner, og anslagsvis 1 milliard av disse er avgiftslette til næringslivet.

Geir Pollestad. Foto: Torstein Bøe

Høyre sin reaksjon kommer i ett innlegg 15. november på dn.no: «Heller mye til dem som trenger det enn litt til alle.»

Bru ville målrette støtten som et sosialtiltak og nevner ikke næringslivet med ett ord i sitt innlegg.

Bru knaller også til med følgende setning: «Å bruke 12 milliarder over fire år på å permanent senke elavgiften, slik finansministeren insinuerer at hensikten er, er svært dårlig bruk av samfunnets ressurser.»

Dette må kalles Høyres sanne ansikt: prat om å støtte næringslivet vårt, med påfølgende mangel på handling.

Vinteren 2021 var også preget av høye strømpriser.

Selv om vi heldigvis var langt unna dagens situasjon, var vi et flertall på Stortinget som ville ha tiltak mot de høye strømprisene.

Så ikke behov

Sp, AP, FrP og R sikret flertall for følgende forslag 23. februar 2021: «Stortinget ber regjeringen umiddelbart foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høye strømutgifter, og raskt komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Høyre, SV, V, KrF og MdG var mot forslaget.

Daværende Olje- og energiminister Tina Bru gjorde ikke noe som helst med vedtaket.

Regjeringen meldte til Stortinget både i mars 2021, mai 2021 og oktober 2021 at de ikke så behov for å gjøre noe med vedtaket.

Derfor er det grenseløst frekt når Høyre kritiserer regjeringen for å være bakpå i møte med strømprisen. Hadde Solberg-regjeringen gjort jobben sin så ville vi hatt en meny at tiltak å velge mellom. I stedet måtte dagens regjering starte jobben på bar bakke og utvikle ordninger i rekordfart.

Da regjeringen la frem sin første pakke for husholdningene i starten av desember foreslo Høyre en modell der støtten til strømregningen skulle måles mot familienes inntekt.

Bare var tull

En slik ordning ville ikke vært mulig å gjennomføre og folk i Norge ville sannsynligvis fortsatt ikke ha sett snurten av strømstøtten.

I sin podkast Stortingsrestauranten 3. desember 2021 sier nestleder i Høyre, Tina Bru, følgende om pressens dekning av Høyres strømforslag: «Det er oppsiktsvekkende hvor få kritiske spørsmål vi har fått.»

Det er synd for da hadde folk fått sett at Høyres forslag bare var tull.

Høyre er det mest markedsorienterte partiet i Norge.

Det gjenspeiler også partiets opptreden gjennom strømkrisen.

Da Høyre jobbet med partiprogram i 2017 var det partiets nåværende energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, som ledet programkomiteen.

Han gikk sammen med resten av programkomiteen inn for å delprivatisere Statkraft. Selv om dette ikke fikk flertall da, så sier det noe om hvilken ideologi som lever i Høyre.

Selv midt i strømkrisen har Høyre brukt energi i Stortinget på å etterlyse flere mellomlandskabler.

Blant annet tok Erna Solberg dette opp med statsministeren i spørretimen 12. januar 2022. Dette er kabler som Astrup i sin kronikk på nrk.no 27. januar selv innrømmer vil føre til import av europeiske strømpriser.

For alle som er opptatt av et strømsystem skjedde regjeringsskiftet i høst i grevens tid. Vi har gjennomført tiltak på kort sikt og ikke minst ser vi på hvordan kraftsystemet virker for å unngå at vi havner her igjen.

Vi vil ha nasjonal kontroll over strømmen og har som mål at energipolitikken skal gi folk og næringsliv billig strøm.

Derfor er Høyre Senterpartiets hovedmotstander i kraftpolitikken.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no