Nå kan bedriftene søke om kompensasjon. – Skal få pengene umiddelbart på konto

Da regjeringen i desember innførte skjenkestopp, gikk det spesielt hardt ut over en allerede presset kultur- og serveringsbransje.

Under et møte med næringene i Bergen 6. januar, lovet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at ordningen for kompensasjon skulle være på plass i løpet av januar.

Overføres med det samme

Fredag ettermiddag, fire dager før fristen, er ordningen på plass, og klokken 17 overvar Vestre at de aller første bedriftene som søkte penger.

Det er en automatisert prosess og pengene blir overført med det samme.

– De bedriftene som har papirene i orden kan logge seg på nå og få utbetaling innen noen timer, sier Vestre til TV 2.

Rekordfart

– Vi har fått på plass denne ordningen i rekord-fart slik at bedriftene som sliter skal få penger på konto så fort som mulig, sier Vestre.

Han berømmer Brønnøysundregistrene som har fått ordningen raskt på plass.

– Nå er jeg veldig glad for at dette er på plass, og at bedrifter i dag kan søke om støtte for faste uunngåelige kostnader og kompensasjon for tapt varelager, sier han.

Økonomisk støtte

Selv om regjeringen nå har åpnet noe opp, er det mange bransjer som har lidd under den nasjonale skjenkestoppen og begrensinger på publikum.

Hensikten med kompensasjonsordningen er at bedrifter som har hatt et inntektstap på 30 prosent eller mer, i november, desember og januar, kan få økonomisk støtte fra staten.

Ordningen dekker inntil 85 prosent av faste uunngåelige kostnader. I februar tas maksimal dekningsgrad ned til 70 prosent.

– Mange bedrifter har hatt det vanskelig gjennom pandemien. Det som er viktig er å trygge flest mulig jobber og holde aktiviteten oppe og bidra til forutsigbarhet for bedriftene, sier Vestre.

Noen endringer

Ette innspill fra næringslivet er kompensasjonsordningen justert og forlenget til og med februar.

– Vi vil stille krav til bedrifter om å betale tilbake tilskudd dersom de går i overskudd eller foretar utdelinger som for eksempel utbytte, sier næringsministeren.

Kompensasjonsordningen Dekker inntil 85 prosent av faste kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019. Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.

Et foretak/konsern kan motta maksimalt få 4 millioner kroner i tilskudd for for november og februar, og 7,5 millioner kroner i tilskudd for desember og januar.

Fra november 2021 er det totale taket hevet fra 100 millioner kroner til 120 millioner kroner.

Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man gikk med overskudd på minst 50 000 kroner.

Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.



Automatisk løsning

Det er Brønnøysundregistrene som har ansvaret for å utvikle og forvalte tilskuddsordningen.

Løsningen er automatisk, og bedrifter som søker kan vente seg penger på konto samme dag hvis de bruker samme bank som Brønnøysundregitreene, eller innen et par arbeidsdager - avhengig av hvilken bank de bruker.

På kompensasjonsordning.no er det informasjon om alle tilskudd som er gitt og hvem som har mottatt dem.

– Arbeidet har vært intenst og lærerikt for oss. Sammen med NFD, Digitaliseringsdirektoratet, Regnskap Norge og Revisorforeningen har vi jobbet for fullt for å få dette i havn, sier Kristine Aasen Kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene i en pressemelding.